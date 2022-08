Recuperación del dique de Guataparo podría tardar entre dos a tres años

Entornointeligente.com /

Las propuestas son claras. Desde la Comisión de Agua del Centro de Ingenieros de Carabobo están de acuerdo con la recuperación del dique de Guataparo anunciada desde la gobernación, pero recomiendan que no se haga con las aguas de Pao Cachinche por estar severamente comprometidas.

Esto implicaría que se tome como opción que el nivel del embalse se aumente con sus afluentes naturales como el río Guataparo y varias quebradas. «De esa manera se lograría la recuperación, pero se tardaría más, alrededor de dos a tres años», aseguró el coordinador de la comisión, Luis Fernando Arocha.

Según los estudios de los especialistas, no es recomendable «extraer agua de Cachinche altamente contaminada, para descargarla en Guataparo que no están contaminadas, eso no se debe hacer y era el planteamiento inicial».

Arocha detalló que la recuperación del dique implica, en primer lugar, sacar la flora acuática que ocupa gran parte del embalse, tal como se hizo en 1978.

«El otro punto muy importante es la cantidad de ganados que hay pastando en el sector oeste del dique , y eso no se puede permitir», dijo el ingeniero durante la segunda reunión que se realiza con gremios, comunidad y la secretaria de Ordenación Territorial, Ambiente y Recursos Naturales de la gobernación, para realizar el proyecto de recuperación del dique.

A la reunión asistieron representantes de diferentes gremios, sociedad civil y la gobernación de Carabobo (Foto: Dayrí Blanco) A eso suma que se deben controlar las construcciones dentro de la cuenca del embalse ya que no existe colector de aguas residuales, aunque era un proyecto de inicios de la década de los 80, que comprendía desde Portachuelo hasta el dique. «Esas obras no se hicieron y, hoy en día, plantear esos proyectos resultan sumamente costosos porque también ha crecido mucho Valencia».

Sin cumplir con su función Desde el 24 de junio de 1978, fecha en la que entró en servicio el sistema regional del centro uno, el dique de Guataparo debía atender cualquier contingencia con el suministro de agua que se presentara en la Gran Valencia .

Arocha desconoce si actualmente está cumpliendo con esa función, pero basado en informaciones extraoficiales que le han llegado, la línea que interconecta la planta potabilizadora Alejo Zuloag a con Guataparo está fuera de servicio por el daño que tiene una válvula.

«En casos como el reciente cambio de 800 metros lineales de tuberías de 66 pulgadas en la línea de aducción Cachinche ※ Alejo Zuluaga , el dique de Guataparo debe activarse, aunque no aporte los tres mil litros por segundo de su máxima capacidad, pero en estos momentos puede aportar dos mil litros por segundo que serían muy importantes para atender los requerimientos de la Gran Valencia , aun cuando sea a través del sistema de sectorización, que quiere decir que si le damos agua al sur se le quita al norte, al este y al oeste, y así sucesivamente».

El dique tiene una capacidad de 28 millones de metros cúbicos y, según los datos de Arocha, actualmente está entre 12 y 13 millones, lo que es igual a un 40 %.

La recuperación del dique implica, en primer lugar, sacar la flora acuática que ocupa gran parte del embalse, tal como se hizo en 1978 (Foto: Dayrí Blanco) Zona para la recreación El secretario de Ordenación Territorial, Ambiente y Recursos Naturales de la gobernación, Douglas Torrens, resaltó que hace más de 20 años, el dique de Guataparo era conocido por ser uno de los centros turísticos más importantes que había dentro de la ciudad.

«Y es uno de los embalses de agua potable que suministraba a Valencia en caso de emergencia». El plan es que se retomen los deportes acuáticos, además de fomentar el turismo, mientras que en lo ambiental se espera revertir los daños de «la invasión de la bora que ha causado que merme la biodiversidad de la fauna en el dique, así como se está perdiendo el espejo de agua que se ha ido solidificado con el lodo… la idea es recuperarlo y por eso estamos aquí para hacer un plan de acción y que la biofauna y bioflora vuelva, para tener recreación también desde el punto de vista ambiental».

Torrens explicó que esperan tener pronto un planteamiento para llevárselo al gobernador Rafael Lacava y, en poco tiempo, iniciar la recuperación. Adelantó que comenzará también la segunda fase del parque ecológico de Waikiki en Puerto Cabello , y en 2023 empezarán los trabajos se saneamiento del Lago de Valencia , «un plan que no es a tan corto ni mediano plazo porque lleva tiempo».

El presidente de Fundadeporte , Jhonny Del Corral, destacó que la recuperación del dique de Guatapar o es una gran noticia ya que Carabobo siempre se ha caracterizado por ser líder en los juegos nacionales e internacionales en remo, canotaje y windsurf, «queremos retomar esas disciplinas, para que se siga practicando en Carabobo».

LINK ORIGINAL: El Carabobeno

Entornointeligente.com