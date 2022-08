Recuerda la canción y la mascota de la Copa Mundial Inglaterra 1966

Entornointeligente.com /

Falta muy poco para el gran inicio de la Copa Mundial de Fútbol Catar 2022 , y por eso Televen, Tu Canal , trae para ti todas las curiosidades y datos del evento más importante del mundo del balompié.

Anteriormente, te contamos que la tradición de las canciones para las citas mundialistas inció en Chile 1962 , por eso, hoy hablaremos de la melodía oficial de la Copa Mundial Inglaterra 1966; una edición que, además, marcó el inicio de otro elemento popular de este torneo: la introducción de una mascota.

World Cup Willie (Where in the World We Are Going)

Siguiendo el género musical de «El Rock del Mundial» de Chile 1962, el músico británico, Anthony James «Lonnie» Donegan, compuso el tema «World Cup Willie» («Where in the World We Are Going»).

Curiosamente, la canción (desde su título), más allá de hablar del fútbol y de las pasiones que despierta en el mundo, se refiere también a un personaje denominado «Willie», que era el «favorito de todos para la Copa» y que era la primera mascota oficial del torneo.

Vestido con una camiseta con el estandarte del Reino Unido y las palabras «World Cup» (Copa Mundial) en el pecho, «Willie» era un adorable león que hacía referencia a uno de los símbolos británicos más tradicionales (los leones) y que se convirtió en el «pionero de las mascotas para los grandes acontecimientos deportivos».

Considerado por muchos como la «mejor mascota» de la historia de los mundiales, «Willie» es descrito en el tema de Lonnie Donegan como un «duro león» que «nunca se rendirá» y que, además, era un «nuevo Rey del fútbol»; predición que luego coincidiría con el desenlace de la cita mundialista, en la que Inglaterra se coronó campeón.

Recuerda que la cita mundialista de Catar 2022 se realizará entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre

Asimismo, te invitamos a que te mantengas muy pendiente de nuestra página web y redes sociales para que no te pierdas todo el contenido que te brindaremos semana a semana.

LINK ORIGINAL: Televen

Entornointeligente.com