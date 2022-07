Rectores de universidades expresan preocupación por autógrafa de ley aprobada en Congreso

Entornointeligente.com /

«La promulgación de la ley universitaria es una victoria histórica que marcó un antes y un después para la educación de miles de peruanos. Hoy, ocho años después, nos encontramos en un momento difícil para la reforma , con una superintendencia que pierde su condición de Organismo Técnico Especializado, sin adscripción al Minedu […], que será asumida por aquellos que bajo la llamada ‘autorregulación’ nunca pudieron obtener los logros que hoy mostramos» indicó Oswaldo Zegarra, superintendente de la Sunedu, en sus palabras de apertura. Puedes leer: Sunedu: ¿qué pasará con la institución tras aprobarse ley que modifica su directiva? «Es el deseo de la sociedad en general que las universidades peruanas no merezcan volver a ser desvalorizadas como lo fueron en el pasado», subrayó. La coyuntura también permeó las intervenciones de la mesa de actores nacionales, que expusieron sus puntos de vista referidos a brechas de acceso a la educación, empleabilidad y evaluación de la calidad. María Amelia Palacios, presidenta del Consejo Nacional de Educación, indicó que el sistema universitario peruano tiene un rol importante en cerrar brechas de diversidad y equidad para las poblaciones excluidas del sistema de educación universitaria. «Si no hay equidad ni diversidad, la otra salida es bajar la valla de la calidad, sin tener consciencia de cómo bajar esta valla afecta la vida personal de los estudiantes, el desarrollo del país y la sociedad», resaltó. Respecto de los sucesos de ayer, Carlos Garatea, rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú, expresó que «la ley aprobada es un evidente retroceso y un golpe terrible al desarrollo de la Reforma Universitaria. Creo que todos los que empujamos este cambio nos hemos sentido impactados por esta decisión». Puedes leer: Presentarán demanda de inconstitucionalidad contra ley que modifica directiva de la Sunedu Por su parte, Hugo Rojas, rector de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, criticó el uso de la autonomía universitaria para desmontar los logros de la reforma. «La calidad no es fortuita, es un plan estratégico al que deben apuntar la comunidad universitaria, sociedad civil y Gobierno. La decisión del Congreso es lamentable porque afectará avances logrados por todas las universidades peruanas». Luis Cardó Soria, Gerente General de la Universidad Científica del Sur, resaltó la importancia de la labor de la Sunedu. «Había situación de desorden y estafa que se ha controlado. Ahora hay más investigación, más calidad. Retroceder sería un daño terrible al país». Miradas internacionales El encuentro contó con la participación de Roxana Barrantes de la IEP, quien centró su charla en la importancia de la educación superior en el desarrollo sostenible; Sergio Celis de UCHILE, que brindó un panorama actual de las reformas educativas en Latinoamérica; y Marilena Maniaci, miembro del directorio de la Agencia Nacional de Evaluación del Sistema Universitario y de la Investigación de Italia (ANVUR). Maniaci explicó la importancia de las acreditaciones y licenciamientos periódicos de universidades, según el cronograma ministerial italiano y la evaluación de la producción académica y de investigación de las universidades mediante revisión por pares, revelando posibles nuevos caminos para la reforma universitaria peruana. Puedes leer: Sunedu: universidades peruanas triplicaron patentes obtenidas en los últimos 5 años Paz Portales, organizadora de la Conferencia Mundial de Educación Superior 2022 IESALC de la Unesco, se centró en las características actuales de la educación, definiéndola como un derecho tutelado. Señaló, además, que la Unesco reconoce la educación superior como parte de las metas de desarrollo sostenibles al 2030, que debe apuntar a una distribución más equitativa de oportunidades, basado en la diversidad y la flexibilidad. Para ello, consideró fundamental contar con un sistema de aseguramiento de la calidad. Manuel Etesse, investigador y ex asesor de la Sunedu, se centró en el ascenso de oferta y matrícula en doctorados locales, advirtiendo que un 67 % de estos responden a programas con escasa investigación. Puedes leer: Más de un millón de jóvenes estudia en universidades que cumplen condiciones de calidad En charla magistral, Emilio Rodríguez, rector de la Universidad de Tarapacá (Chile), compartió sus propuestas de buena gobernanza universitaria para el aseguramiento de la calidad educativa desde la experiencia chilena, una intervención de especial interés para rectoras, rectores y personal administrativo universitario conectado al seminario. Asimismo, se refirió acerca de la complementariedad de la autonomía universitaria con los procesos de acreditación. El evento contó con las palabras de cierre de Walter Hernández, viceministro de Gestión pedagógica del Ministerio de Educación, quien se refirió a la ley aprobada el día de ayer como producto de un mal entendimiento de lo que significa la formación universitaria y los deberes que la constitución otorga a nuestras casas de estudio superiores. El seminario se encuentra disponible en las redes sociales de la Superintendencia. 