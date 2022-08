Rectoría y FEUC en conflicto por no autorización de hacer propaganda de cara al Plebiscito

Entornointeligente.com /

La Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica denunció «censura» de parte de la rectoría, ya que no se les autorizó realizar propaganda por ninguna de las dos opciones de cara al Plebiscito del 4 de septiembre.

«Como Federación realizaremos un Plebiscito simbólico interno entre esta y la próxima semana. A la par, se realizarán distintas actividades informativas y de debate de ambas opciones. Ahora, el viernes recién pasado, a 3 días de la vuelta a clases y con esta el inicio de las actividades de discusión y deliberación, nos enteramos de esta disposición de Rectoría de no autorizar ninguna manifestación o acto que haga propaganda por ninguna de las dos opciones. Disposición que por lo demás resulta ambigua» , señala a Emol Maite Estay, presidenta de la FEUC.

La dirigente estudiantil agregó que «nos comunicamos con la Vicerrectoría de Comunicaciones apenas nos enteramos de la información. También levantamos la preocupación en torno a esta disposición en el Honorable Consejo Superior, instancia en la cual no se mostró ninguna intención de cambiar la decisión de prohibir la realización de campañas en los campus de la UC. Como FEUC, en el contexto de este plebiscito interno, hemos decidido tener una postura informativa, buscando incentivar la participación y el voto informado. Sin embargo, distintos movimientos y comandos locales han realizado actividades y despliegues en torno a las posturas por las que buscan convencer».

Estay asegura que «esta disposición no tiene antecedentes. Nunca, en 32 años de democracia, se había prohibido explícitamente el realizar campaña y difundir propaganda dentro de los campus . En vistas de esta problemática, nos reuniremos hoy día con todas las fuerzas políticas, de izquierda a derecha, de los estudiantes de la UC para discutir la postura que tomaremos en contra de esta medida».

Ante esto, el rector de la PUC, Ignacio Sánchez, señaló a Emol que «no hay ningún atentado contra la libertad de expresión, ni censura. Eso es falso. Lo que nosotros hemos hecho es desde el inicio del proceso es poner una plataforma de diálogo desde la U hacia la constituyente. Hemos realizado varias decenas de seminarios, coloquios, simposios, debates que se han hecho y que van a seguir haciéndose, donde siempre los estudiantes estaban invitados, siempre que hay una actividad están invitados y siempre hemos privilegiados que los universitarios lo organicen».

Es por eso que asegura que «no hay autorización para publicar pancartas porque la propagando electoral al interior de los campus está muy lejos del debate de ideas. No queremos que los campus sean lugares para colgar propaganda, sino que espacios de discusión de ideas, no están autorizados, más que punitivo es una indicación de la convivencia al interior de la U. Es muy legítimo que estén por el Apruebo y el Rechazo. Lo que no está autorizado es publicar lienzos, pancartas, panfletos».

Consultado por qué pasará si esto no se cumple, Sánchez anunció que «vamos a retirar la propaganda al termino del día, todos los días. No hay medidas punitivas, no vamos a perseguir a los estudiantes. Por lo que me ha parecido mal que en las redes sociales se haya hablado de censura, cuando es precisamente lo contrario que queremos hacer».

El rector además comenta que esta «no autorización se entregó tanto a la Federación como a representantes estudiantiles de Solidaridad UC. Para todos es claro que la opción de la FEUC es distinta a los de Solidaridad, que son relacionados con movimientos de centroderecha, por lo que es para ambos lados». ¿Encontraste algún error? Avísanos

