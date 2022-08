Rector Márquez exigió paridad de género en próximas elecciones #destacados

Entornointeligente.com /

El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Enrique Márquez, considera que es necesario otorgarle carácter legal a la paridad de género a los órganos de representación popular y extender esta medida en las toldas políticas para que la figura de la mujer tenga su representación.

«Hay que darle carácter legal a la paridad de género en los órganos de representación popular y eso es importante; para que no sea discrecional del CNE, sino una disposición general (…) vamos a estar trabajando en una especie de coordinación que se va instalar y para la semana que viene tendremos una primera reunión de una comisión amplia que busca tener representación de todos los sectores de la política y la sociedad», expresó.

Descartó una posibilidad de adelanto de las presidenciales de 2024, porque a su juicio, «el país necesita estabilidad y reconocimiento de algunas reglas del juego claras».

«El CNE ha hecho elecciones en un mes o antes, pero yo no creo que sea el caso (…) para mí la fecha ideal para la elección es al final del mandato actual, de tal manera de no sorprender a nadie y eso debe ser así. Hago voto para que sea así y votaré en el CNE para que sea así en función de que las reglas de juego sea igual para todos los bandos. En el CNE no se está hablando de eso, porque lo que se está trabajando ahora es en proyectos para prepararnos para ese momento», enfatizó.

En entrevista con Vanessa Davies para el programa Por donde vamos de Unión Radio, Márquez aseguró que cualquier migrante venezolano puede acudir al consulado del país donde se encuentre y registrarse en el CNE para expresar su derecho al sufragio.

Resaltó que se introdujo en el Poder Electoral una solicitud formal para que se inicie la discusión de un Reglamento que normalice y facilite el ejercicio del derecho constitucional al sufragio para los connacionales en el exterior.

