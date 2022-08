Rector Márquez: «El venezolano tiene derecho a votar viva donde viva»

Entornointeligente.com /

El rector principal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Enrique Márquez, ratificó el derecho de todos los venezolanos a votar «viva donde viva». «Es un derecho consagrado en la Constitución y en las leyes», acotó.

«Ese derecho no se lo regatea nadie, ningún factor político, ninguna persona y mucho menos ningún rector del CNE», subrayó durante una entrevista con el periodista Eduardo Rodríguez en el programa A Tiempo de Unión Radio.

No obstante, comentó que «el ejercicio de ese derecho tiene complicaciones. Si tu vives en Venezuela y no te inscribes en el Registro Electoral (RE) no puedes votar».

«Igualmente hay una mayoría aplastante de venezolanos que viven en el exterior que no se han actualizado en el RE», acotó.

Precisó que el primer paso para los venezolanos en el exterior que deseen votar es «que tienen que cambiar su residencia para poder sufragar en el exterior».

Márquez admitió que «hay complicaciones» porque las inscripciones deben realizarse en los consulados y «el CNE no tiene oficinas en el exterior».

Explicó que el ente comicial «lo que tiene es un personal vinculado a las embajadas y consulados que está permanentemente en esos sitios y que debe actualizarlos en el RE si usted se aproxima a solicitar ese servicio».

«Algunos lo han cumplido y otros no y estamos monitoreando al detalle ese tema en función de que todos los consulados lo cumplan», aseveró.

Reiteró que esa es «la vía para actualizarse» en el RE. «El CNE nunca ha establecido una vía diferente para la actualización».

Insistió en que los venezolanos en el exterior deben actualizarse en el RE, pero, a su juicio «alguien tiene que motivarlos». «Creo que los partidos políticos, quienes le ponen la salsa a la política que son los candidatos tienen que motivar a los venezolanos en el exterior para que hagan su cambio», apuntó.

Señaló que «el reglamento que proponemos facilita esa inscripción, pero tiene es que inscribirte, hacer un trámite». Destacó que el proceso está relacionado «inicialmente con el reconocimiento a la residencia».

Remarcó que «esto es una propuesta ante el pleno del CNE el cual tiene que discutirla. Por supuesto aquí pasa la política, los acuerdos, el diálogo y el entendimiento para poder lograr que esto sea así, es un camino que apenas iniciamos».

Con información de Unión Radio

SuNoticiero

LINK ORIGINAL: Su Noticiero

