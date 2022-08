Recta final al Plebiscito: el Rechazo llega hasta Puente Alto y La Florida con principal foco en las mujeres

Entornointeligente.com /

Más de 2 mil personas llegaron hasta el GeoPark de Puente Alto para un encuentro de mujeres con el dieron inicio a la recta final de la campaña del Rechazo de cara al plebiscito del próximo 4 de septiembre.

La actividad fue liderada por distintas mujeres de Chile Vamos como Bárbara Rebolledo, Carol Bown, Ruth Hurtado, Patricia Labra y Geoconda Navarrete, en compañía del alcalde de la comuna, Germán Codina y diversas figuras políticas, donde manifestaron nuevamente los problemas que trae el texto de la propuesta constitucional.

El edil de Puente Alto destacó la iniciativa e indicó que, «hay que trabajar con mucha fuerza, llevando la verdad a las distintas comunidades. Respecto a lo que viene después, hay que asegurarle a la ciudadanía que se necesita un proceso participativo , no cortado entre cuatro paredes, pero un proceso serio, donde no se le mienta a la gente y fundamentalmente donde se represente la diversidad de nuestro país».

La ex convencional Carol Bown señaló que «es súper emocionante ver a tantas mujeres cantando el himno nacional y apoyando una campaña ciudadana por el rechazo con mucho entusiasmo. Muchas estuvimos reunidas por distintas razones pero la principal es porque no nos gusta la propuesta de la Convención y es porque la propuesta las ha desilusionado, porque en ella no se están solucionando los temas de fondo».

Barbara Rebolledo, agregó que «siento qué hay alegría, qué hay esperanza y que las mujeres que siempre sacamos la cara por nuestro país, por nuestra familia, estamos acá reunidas en una mañana que es difícil, porque todas tenemos responsabilidades con nuestros hijos, pero las ganas de defender a nuestro país, de apoyar el Rechazo y las esperanzas de que tengamos una mejor Constitución a partir del 5 de septiembre son las razones por las que estamos acá reunidas todas»

También hubo actividades en La Florida Por su parte, representantes de la centroizquierda por el Rechazo, entre quienes están el líder de AmarillosxChile, Cristián Warnken, la senadora Ximena Rincón y el exconvencional Fuad Chahín, lideraron el encuentro con vecinos de la Florida, al cual denominaron «La Florida Rechaza con Esperanza».

Esta instancia se llevo a acabo en un centro de eventos de la comuna y se convocó principalmente a mujeres, invitándolas a tomar un rol protagónico el próximo 4 de septiembre. ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com