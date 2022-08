Recorre Europa con su tour

Entornointeligente.com /

Boza tiene conciertos programados en Italia y España

El cantante urbano panameño Boza está cumpliendo el sueño de muchos compatriotas de realizar un ‘EuroTrip’ gracias a que realiza una gira de conciertos en diferentes ciudades europeas.

Con su bandera de Panamá colgada en el cuello, el artista busca conquistar los escenarios que pise.

El tema ‘Hecha pa’ mí’ ha sido escuchado en Milán, Italia; y Marbella, España.

El pasado sábado no pudo cumplir con una presentación en Marbella debido a retrasos ocasionados por su vuelo que lo llevaría de Italia a España, pero compensó su ausencia con una presentación brindada el domingo en el Reggaeton Beach Festival.

Humberto Ceballos Boza, seguirá su recorrido por las ciudades españolas de Marella, Cadiz, Galicia, Ibiza y Cullera. También tiene en su ruta regresar a Italia, para cantar en la localidad de Jeloso.

En algunos videos compartidos en sus redes sociales muestra lo bien que sus fanáticos han recibido sus presentaciones. Incluso, su inseparable productor y Dj, Faster, se une a su show para animar al público.

Boza no descansa. Si no está en alguna alfombra roja o presentación, es porque está en concierto o grabando nuevos temas. De hecho, antes de irse de gira grabó las imágenes de dos de sus nuevos videos.

El cantante de ‘Apretaíto’, ‘Ella’, ‘Perreíto Salvaje’ y ‘Party en mi casa’ comentó que ya olvido el significado de descansar, por mantener al día su carrera.

‘Se me olvidó qué es descansar, pero más bendecido no me puedo sentir. – Con – cada meta que cumplo, me pongo otra por la familia y por Panamá, gracias a Dios’, expuso.

