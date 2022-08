Reconocimientos internacionales destacan la calidad de los productos chilenos

Entornointeligente.com /

Viña Bisquertt, bodega chilena fundada en 1978, ubicada en Valle de Colchagua, este 2022 destaca por su excelencia a nivel internacional. En el prestigioso concurso inglés Decanter World Wine Awards, su Crazy Rows Carignan 2020, vino recién lanzando al mercado, obtuvo 97 puntos y fue galardonado con el reconocimiento «Best in Show», transformándolo en uno de los mejores vinos del concurso.

En esta edición número diecinueve del Decanter World Wine Awards compitieron más de 18.000 vinos de 54 países. Durante 15 días consecutivos, casi 250 jueces expertos en vinos, incluidos 41 Masters of Wine y 13 Master Sommeliers, formaron parte del selecto jurado, otorgando en todo el certamen 50 medallas de Best in Show, 165 de Platinum, 676 de Oro, 5.900 de Plata y 8.074 de Bronce. De Chile, solo dos vinos obtuvieron Best in Show y seis de Latinoamérica.

«Para nosotros es un gran logro este reconocimiento, ser galardonados con el Best in Show en Decanter es el sueño de todo viñatero, y más aún cuando es un vino que estamos recién lanzando al mercado», comenta Sebastián Bisquertt, presidente de la viña.

«Además es un gran espaldarazo a nuestro proyecto Crazy Rows, en el cual exploramos otros valles de Chile, y otras variedades que aunque de larga data en nuestro país están menos masificadas, como son el Carignan, País, Cinsault y Moscatel, y con uvas que provienen de parras viejas, cultivadas por pequeños productores locales», agrega.

Crazy Rows es un proyecto que busca revitalizar las variedades de uva patrimoniales de Chile, resaltando la identidad vinícola de nuestro país. Se suma al esfuerzo de miles de pequeños productores que están tratando de mantener vivas y rescatar este tesoro vivo de la viticultura chilena.

El nombre se debe a que las parras no están plantadas en hileras ordenadas entre alambres y palos, como los viñedos modernos, sino que son arbustos totalmente libres y dispuestos en hileras completamente locas y desordenadas.

Crazy Rows Carignan proviene del Valle del Maule, del Fundo El Sauce. Su productor, Yayo Canales, lleva trabajando esta variedad desde hace más de 40 años. Sus parras son viejas y sin riego. De color púrpura brillante y aromas frutales de alta intensidad, en paladar es muy jugoso, fresco y ligero.

Espumantes en lata Un total de 300 vinos, provenientes de 20 países, ingresaron al concurso estadounidense «2022 International Canned Wine Competition» que este año otorgó un total de 97 medallas de oro. Entre ellos, dos espumantes chilenos en lata se ubicaron entre los mejores a nivel mundial, alcanzando el máximo galardón que entrega el certamen: Rita Sparkling 2021 y Amaranta Sparkling 2021.

«En este concurso tenemos dos opciones: otorgar una medalla de oro a un vino o no darle nada. Es un duro veredicto de aprobación o rechazo que recuerda a los juegos de gladiadores romanos», destaca Laura Ness, destacada periodista de vinos que fue uno de los jurados del concurso.

Los dos únicos productos chilenos que fueron premiados se lanzaron en 2019 en nuestro país, siendo pioneros en Sudamérica y revolucionando el mercado gracias a su practicidad, conveniencia, las distintas ocasiones de consumo que se adapta y sus atributos sustentables; pues cada lata fue elaborada con aluminio reciclado.

Rita Sparkling 2021 es un espumante 100% Chardonnay proveniente del Valle Central y elaborado bajo método charmat. Se caracteriza por su frescura, burbujas pequeñas y elegantes, notas de frutas tropicales y un ligero toque de cítricos, junto con un excelente equilibrio entre dulzura y acidez, siendo ideal para aperitivos.

Por su parte, Amaranta Sparkling 2021, también del Valle Central, además de medalla de oro, fue distinguido como uno de los mejores diseños de packaging en todo el certamen. Es ideal como aperitivo o para acompañar pescados, mariscos y ensaladas frescas. Se recomienda beber a una baja temperatura, entre 6 y 8°C; cuenta con un sello de frío que indica la temperatura perfecta para tomarlo.

Estos espumantes son ideales para cualquier clima u ocasión, cada lata equivale a dos copas, ambos son aptos para veganos y actualmente se posicionan entre los productos más vendidos en el e-commerce Santa Rita Online.

«La oferta de espumantes en Chile en los últimos años ha crecido notoriamente, con diversos formatos y variedades», señala Francisca Muñiz, gerente de Marketing Corporativo de Viña Santa Rita.

«Este reconocimiento es un gran espaldarazo a este proyecto y a todo el trabajo realizado durante este tiempo», agrega.

