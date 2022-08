Reconocido periodista guatemalteco defiende su inocencia ante juez

Entornointeligente.com /

Zamora Marroquín indicó que las acusaciones en su contra no son ciertas y que cualquier ingreso que ha obtenido «es 100 % lícito»

El reconocido periodista guatemalteco José Rubén Zamora Marroquín se defendió este lunes frente a un juez de las acusaciones de lavado de dinero en su contra por parte del Ministerio Público (MP, Fiscalía), en su primera declaración ante una corte desde su arresto el 29 de julio. El presidente del medio El Periódico, principal crítico en contra del Gobierno que preside Alejandro Giammattei, declaró ante el juzgado Séptimo penal del Organismo Judicial guatemalteco por primera vez desde su detención hace 10 días. Zamora Marroquín indicó que las acusaciones en su contra no son ciertas y que cualquier ingreso que ha obtenido «es 100 % lícito». La declaración del periodista se extendió por casi una hora en la corte, donde el ingeniero de 66 años refutó cada una de las impugnaciones en su contra por parte del Ministerio Público. «Me siento en paz, me siento tranquilo y me siento sereno», resaltó el fundador de El Periódico, cuya audiencia de primera declaración se extendió por casi 10 horas y continuará el martes por decisión del juez a cargo del juzgado Séptimo penal, Freddy Orellana. Zamora Marroquín fue detenido por las fuerzas de seguridad el pasado 29 de julio en su residencia, acusado de lavado de dinero, intención de lavar dinero, tráfico de influencias y chantaje. ACUSACIÓN EN 10 DÍAS Por la mañana, durante el inicio de la audiencia, una de las fiscales que lleva el caso, Cinthia Monterroso, aseveró en la corte que el supuesto delito de lavado de dinero de Zamorra Marroquín pudo haber sido cometido el 19 de julio de este año, 10 días antes de su captura. Según Monterroso, la denuncia en contra de Zamora Marroquín fue realizada el 22 de julio por Ronald García Navarijo, un exbanquero acusado de corrupción en 2017. De acuerdo con la acusación del exbanquero, el periodista supuestamente recibió alrededor de 38.000 dólares y no los ingresó de manera regular al sistema bancario, por lo que solicitó ayuda a García Navarijo. Sin embargo, Zamora Marroquín se defendió argumentando que el monto fue un préstamo para poder cumplir con sus obligaciones empresariales. El periodista puntualizó que cumplir con las obligaciones financieras del medio que preside es un «Himalaya financiero» cada mes y que tiene de testigos a empresarios «de prestigio» sobre el origen de todos sus fondos. Además, el comunicador indicó que García Navarijo buscaba un acuerdo con el Ministerio Público para recuperar alrededor de 4 millones de dólares que le habían decomisado en 2017 durante su detención. «Visitó mi casa sin aviso entre el 20 y 30 de julio y me dijo que estaba agobiado» por el decomiso del Ministerio Público, afirmó Zamora sobre García Navarijo. La acusación de García Navarijo contra Zamora Marroquín llegó solamente 2 días antes de que el periodista publicara el 24 de julio fuertes críticas en contra del presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, y exfuncionarios de su confianza, durante la edición dominical de su matutino. Zamora Marroquín había advertido en 2021 que Giammattei y la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, intentarían fabricar un caso en su contra para callar las investigaciones de su medio. Porras y el fiscal a cargo del caso, Rafael Curruchiche, fueron sancionados en el último año por Estados Unidos bajo acusaciones de corrupción en sus respectivos cargos. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, dijo el martes pasado estar «preocupado» por el arresto de Zamora Marroquín, así como por las acciones legales que el Gobierno de ese país ha emprendido contra sus propios funcionarios de Justicia. En la audiencia del martes, programada para las 10.00 hora local (16.00 GMT), el juez podría decidir si imputa o no al presidente y fundador de El Periódico por las acusaciones en su contra.

