Reconocido actor español atropella en estado de ebriedad a una niña

El reconocido actor español Micky Molina atropelló a una niña de 9 años en un estacionamiento de un restaurante en Ibiza, España. Las autoridades comprobaron que el intérprete de 55 años estaba en estado de ebriedad, tras dar positivo en el test de acoholemia. Según testigos, Molina se subió a su Jeep y arrancó a toda velocidad del estacionamiento sin darse cuenta de que a su lado había una menor que salía de un vehículo en el que viajaba acompañada de su madre y sus abuelos. La niña quedó aprisionada entre el vehículo del actor y el de su familia, y luego fue embestida por el auto de Molina. La menor cayó al suelo, golpe que le provocó contusiones en las rodillas. La pequeña, que fue llevada al hospital en Can Misses, presentaba contusiones en las rodillas y en las piernas pero ya ha recibido el alta. “Estaba muy apurado y pedía que no llamasen a la Policía”, añadió otro testigo. No es la primera vez que Micky Molina se enfrenta a una situación de este tipo. Hace más de una década fue imputado por otro accidente en Ibiza, donde terminó teniendo una pelea con el otro conductor.

