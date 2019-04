Reconoce que ha tenido problemas para hacer peso

Entornointeligente.com / Pese a su nivel de figura mundial del taekwondo, Luis Pie no pudo hacer el equipo de República Dominicana que participó en el Campeonato Clasificatorio en ruta a los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, celebrado en Santo Domingo en marzo de este año. La situación ha generado algunas preocupaciones, ante la posibilidad de que una de sus principales figuras quede fuera del principal evento multidisciplarios del continente. Y más aún, que no pueda asistir a Tokio 2020 para defender y tratar de mejorar la medalla de bronce obtenida en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Sin embargo, el mismo Luis Pie intenta despejar las preocupaciones generadas. “He tenido dificultades para hacer el peso de -58 kilogramos”, confiesa. “Pero estoy trabajando fuerte para corregir esa situación y en esa categoría pretendo representar a mi país en los Panamericanos de Lima y los Juegos Olímpicos de Tokio”, afirma en forma categórica. Reconoce que menos 58 kilos no es su peso natural, debido a que mide 6’1. “Tengo un 12 por ciento de grasas y he aumentado mi masa muscular, pero estoy recibiendo el apoyo de profesionales del área para corregir la situación. Militar. Pie aprovechó, además, para agradecer el apoyo que recibe de la Armada Dominicana, a cuya institución pertenece y donde ostenta el rango de cabo desde hace ocho años.

