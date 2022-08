Recomendaciones del MSP a los que viajan a Qatar 2022: requisitos de ingreso y vacunas que se necesitan

Entornointeligente.com /

El Mundial de Qatar 2022 está cada vez más cerca y muchos uruguayos planean asistir a la gran cita para alentar a la selección de Uruguay , que ocupará un lugar en el Grupo H junto a Portugal, Corea del Sur y Ghana, y que debutará en el torneo el jueves 24 de noviembre a las 10:000 de Uruguay frente a los asiáticos.

En tal sentido y teniendo en cuenta la situación sanitaria que vive el mundo en la actualidad tras superar la pandemia de coronavirus, el Ministerio de Salud Pública hizo una serie de recomendaciones a quienes tengan pensado ir a la Copa del Mundo .

En primer lugar y en una comunicación que se publicó en la web oficial de la cartera , el MSP aclara que «es importante recordar que Catar tiene un clima desértico subtropical, con veranos muy calurosos, frecuentes tormentas de arena y escasas lluvias.

La temporada calurosa va de mayo a setiembre, y la temperatura máxima promedio diaria es de más de 37 °C. La temporada fresca dura de diciembre a marzo, y la temperatura máxima promedio diaria es de menos de 25 °C».

En base a eso, se hacen recomendaciones generales de higiene como un constante lavado de manos, especialmente antes y después de utilizar sanitarios y de preparar alimentos o consumirlos.

También se recomienda una buena hidratación dada las altas temperaturas que tendrán las ciudades en las que se jugarán los partidos del Mundial de Qatar 2022 y se pide hacerlo de manera adecuada con agua potable embotellada o hervida para prevenir la diarrea del viajero u otras enfermedades.

Los estadios de Qatar 2022 Recomendaciones generales • El lavado de manos frecuente es importante, especialmente antes y después de utilizar los servicios higiénicos y de preparar alimentos o consumirlos.

• Procure hidratarse adecuadamente. Consuma agua potable, preferentemente embotellada o hervida, para prevenir la diarrea del viajero y otras enfermedades. Esto incluye el agua usada para lavarse la boca y las manos, así como también el agua que se utiliza para fabricar el hielo y la utilizada en la preparación de alimentos.

• Evite el consumo de frutas que no puedan pelarse y verduras crudas.

• Los productos lácteos deben estar bien sellados y pasteurizados.

• Evite comprar alimentos en puestos o mercados callejeros.

• Cuide su piel, use protector solar con un SPF de al menos 15, elija ropa protectora y busque la sombra durante las horas más calurosas del día (10:00 a.m. a 4:00 p.m.).

• Se sugiere contratar un seguro médico de alta cobertura por el elevado costo de los servicios médicos.

• Si necesita llevar medicamentos de consumo habitual, tenga en cuenta que algunos medicamentos recetados y de venta libre en nuestro país pueden ser sustancias controladas en Catar. Si necesita llevar medicamentos controlados o recetados a Catar, asegúrese de llevar la receta de su médico, detallando la droga, la cantidad recetada y la dosis. Esta nota o carta también debe estar firmada y sellada por el prestador. Posteriormente, puede hacer legalizar la firma y traducir el documento al árabe.

Foto: Little Rock Air Force Base Requisitos sanitarios para la entrada a Qatar

Presentar certificado de vacunación contra covid-19 original y cualquier otro documento de respaldo, en árabe o en inglés, como prueba de que han recibido la vacuna incluyendo al menos la siguiente información:

• El nombre del viajero debe ser idéntico al del pasaporte.

• Tipo/nombre de la vacuna, dosis y fechas de aplicación de la vacuna.

• El número de serie del lote de la vacuna y el código QR (si está disponible).

Todos los pasajeros deben completar un formulario disponible en el sitio web del Ministerio de Salud Pública de Catar, el sitio web de la plataforma de preinscripción y el formulario de reserva en línea de la aerolínea, antes de llegar a Catar. La aplicación Ehteraz, similar a nuestra aplicación coronavirus se descarga al teléfono móvil para subir toda la información vinculada a la vacunación y otros datos de estadía.

El uso de tapabocas es obligatorio en todos los lugares públicos (abiertos y cerrados).

Vacunación contra el covid-19. Foto: AFP. Información importante en relación a las vacunas

Vacunación contra covid-19

Vacunas aprobadas: Pfizer/BioNTech; Moderna; AstraZeneca; Jansen/Johnson&Johnson

Vacunas reconocidas: (con aprobación condicional) Sinopharm, Sinovac, Sputnik y Covaxin.

Se considera inmune-vacunada a toda persona que recibió alguna de las siguientes vacunas contra la covid-19 aprobadas/reconocidas dentro de su plazo de vigencia de inmunidad:

• Validez de nueve (9) meses a partir de catorce (14) días después de la vacunación de la segunda dosis de las vacunas Pfizer, Moderna, AstraZeneca.

• Validez de doce (12) meses después de la vacunación con dosis de refuerzo de las vacunas Pfizer, Moderna, AstraZeneca.

• Validez de nueve (9) meses a partir de los (14) días posteriores a la única dosis de la vacuna Jansen/Johnson&Johnson.

• Validez de doce (12) meses a partir de los siete (7) días de haber recibido la dosis de refuerzo de la vacuna contra la covid-19 de Jansen/Johnson&Johnson.

• Validez de seis (6) meses a partir de catorce (14) días después de la segunda dosis o dosis de refuerzo de las vacunas covid-19 aprobadas condicionalmente; en estos casos se requiere de un resultado de laboratorio de serología positivo en la prueba de anticuerpos y es válido por 30 días a partir de realizada la prueba.

Si el viajero no puede realizar una prueba de serología de anticuerpos en el país de origen o si el resultado de la prueba de anticuerpos es negativo, debe someterse a la cuarentena correspondiente de 5 días.

Para aquellos que recibieron una dosis de refuerzo utilizando vacunas aprobadas, el estado inmunológico se extiende a doce (12) meses a partir de catorce (14) días después de la dosis de refuerzo y ya no se requiere la prueba de anticuerpos de serología.

• Inmune-recuperado: se considera que cualquier persona que haya tenido una infección por covid-19 médicamente confirmada, adquirida localmente o en el extranjero, tiene un estado inmunológico válido por doce (12) meses a partir de la fecha de la infección. Debe haber un resultado de prueba de laboratorio oficial y verificable como evidencia de la infección pasada.

• No inmune/no vacunado: cualquier persona que no cumpla con ninguno de los criterios anteriores. Deben presentar un resultado de laboratorio de test PCR negativo para SARS-COV 2, previo al viaje obtenido no más de 48 horas antes de la salida del país de origen. De forma obligatoria deben realizar cuarentena en hotel por 5 días y test rápido de antígeno realizado el día 5.

Recomendaciones para los que toman mate

Si piensa llevar yerba mate la indicación es que debe ir en su paquete original, sellado. Puede realizar el trámite de solicitud de constancia para el transporte de yerba mate con un máximo de hasta 5 kg por persona, disponible acá .

Se recomienda además revisar la información que brinda la embajada uruguaya en Catar (Guía para ciudadanos uruguayos – Qatar 2022) para orientar a los viajeros y evitar posibles complicaciones e inconvenientes causados por las diferencias culturales.

En caso de que posteriormente a su regreso (especialmente dentro de los siguientes 30 días del ingreso al país) presente algún síntoma como fiebre, cefalea, diarrea persistente o síntomas respiratorios y/o erupciones en la piel, se recomienda consultar con su prestador de salud a la brevedad, mencionando al profesional que lo asista el antecedente de viaje reciente.

