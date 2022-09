Recomendaciones a tener en cuenta ante humo en el ambiente

Entornointeligente.com /

El neumólogo Víctor Godoy informó este viernes a NPY que a consecuencia de los incendios forestales que se registran actualmente se tiene una contaminación atmosférica bastante importante. Por ende, cuando es muy alta la contaminación, como la que se tiene en estos días, se tienen que tener en cuenta ciertas recomendaciones.

Explicó que, en primer lugar, para las personas alérgicas o quienes tienen algún tipo de enfermedad respiratoria se recomienda en lo posible quedar en el domicilio o si tiene que salir a trabajar o ir a algún lugar se podrá hacerlo con el uso de mascarillas quirúrgicas o N95, que darán mayor protección.

Lea más: Aire contaminado, humo y viento norte: Piden cerrar ventanas y usar mascarillas

Sostuvo que si una persona tiene inconvenientes, como congestiones oculares, irritación en los ojos, dolores de garganta, picazón, rinorrea o chillido de pecho, se recomienda poner gotas oculares para disminuir la irritación en los ojos.

Si hay congestión, recomendó tomar algún antihistamínico para paliar los síntomas y en las peores situaciones, como los asmáticos o aquellos que tengan enfermedad pulmonar crónica, se recomienda que usen sus aerosoles de base.

Por último, afirmó que lo fundamental es no exponerse a los lugares donde hay mayor contaminación del ambiente.

https://twitter.com/npyoficial/status/1568355165928816641 Humo en el ambiente

¿Cómo protegernos de la contaminación?

Al respecto hablamos con el Dr. Víctor Godoy, neumólogo.

«Se puede utilizar mascarillas y gotas que ayuden a prevenir las irritaciones oculares» #NPY #NosConectaSiempre pic.twitter.com/14XjsKJVCP

— NPY Oficial (@npyoficial) September 9, 2022 Desde el Ministerio de Salud explicaron que los incendios contaminan el aire y que respirar el humo puede ocasionar también tos, dificultad para respirar, bronco-obstrucción, cefalea, crisis de asma, cansancio y decaimiento.

En caso de incendios, se recomienda no exponerse al aire del exterior, permanecer en la vivienda, con puertas y ventanas cerradas.

La cartera sanitaria insta a tener especial atención con la población infantil, pues constituye uno de los grupos más vulnerables, sobre todo los niños pequeños, así como las embarazadas, los adultos mayores y las personas con problemas respiratorios y cardiovasculares.

Nota relacionada: Humo en el ambiente es altamente nocivo para las personas alérgicas

Respirar el aire contaminado por los focos de incendios puede producir efectos negativos en la salud de diversas maneras, cualquier persona, incluso aquellas sanas, al exponerse a una cantidad suficiente de humo de incendio en el aire, compuesto por una mezcla de gases y partículas pequeñas, puede ser afectada.

Algunas medidas de prevención que emite el Ministerio de Salud para personas expuestas al humo de incendios forestales son evacuar el lugar si se encuentra cerca de un incendio forestal o industrial, evitar permanecer a menos de 300 metros a la redonda del incendio.

Si se encuentra alejado a más de 300 metros a la redonda, se insta a quedar en la vivienda, con puertas y ventanas cerradas, sin utilizar el aire acondicionado.

Se recomienda evitar la contaminación del aire interior de la casa: no fumar, no encender velas, chimeneas, fogones, no barrer ni sacudir el polvo de muebles u otros objetos. En caso de hacerlo, utilizar trapos mojados.

Además es importante hidratarse con al menos dos litros de agua al día (10 vasos de 200 ml).

LINK ORIGINAL: Ultima Hora

Entornointeligente.com