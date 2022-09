Reclamo por derechos de educadores incluye a pensionados y jubilados del estado Trujillo

Entornointeligente.com /

Mantenemos la lucha ante las penurias de los colegas educadores nacionales y contra la conculcación de sus derechos, de los cuales logramos que algunos fueran restituidos, sin olvidar que siguen pendientes otras reivindicaciones. Esto incluye el caso de educadores pensionados y jubilados del estado Trujillo, así lo afirmó Gustavo Saavedra, presidente del Silet – Fenatev del estado Trujillo.

Gustavo Saavedra «Respetuosa y contundente posición, es firme por nuestros merecidos derechos» Así es como están apoyando a los 286 jubilados y pensionados dependientes del ejecutivo del estado Trujillo y más concretamente adscritos a la Dirección de Educación de nuestra entidad federal.

Es necesario recordar que eso se origina cuando en el año 2016 los educadores fueron transferidos para el Ministerio de Educación (ME) y un grupo que asciende a 286 jubilados y pensionados quedaron rezagados en la Dirección de Educación regional.

Dada la situación – prosigue Saavedra ※ se han presentado dificultades porque estos docentes desde el gobierno de Gilmer Viloria fueron sacados de la Dirección de educación sector 8 y ahora como docentes pensionados y jubilados, siguen adscritos al sector del despacho superior de la gobernación del estado Trujillo. Esto ha traído como consecuencia que continúan en nómina con todos los jubilados que incluye: Policías, enfermeras y obreros etc.

Ley de educación No hay que olvidar que la Dirección de Educación tenía dos sectores clasificados como 7 y 8, dependientes exclusivamente de dicha Dirección, porque nosotros contamos con una caracterización que somos empleados y no somos empleados públicos, pero que igual nos paga el Estado, aunque nos regimos por la Ley de Educación.

En consecuencia – agregó ※ nosotros tenemos diferentes categorías desde el 1 al 6 y escalafones denominados: Director, Subdirector, Coordinador etc. El caso es que muchos de los 286 docentes que mantienen esa jerarquía cuando llega un incremento salarial, no les es computado, porque están adscritos a un sector que no corresponde.

Lo que ahora estamos solicitando al gobernador del Estado My Gerardo Márquez, al Presidente y demás miembros del Consejo Legislativo del estado Trujillo para que conjuntamente con la Procuraduría General del estado Trujillo, restituyan a los maestros jubilados y pensionados del despacho actual y los trasladen al sector 8 de la Dirección de Educación. Ese proceso administrativo legal incluye la Ley de Presupuesto y el RAC, que es como corresponde. Por lo anterior, ellos no percibieron el bono recreacional que los demás educadores si percibimos del ME.

Nuestro llamado es para que el gobierno regional incluya su mano y en un acertado gesto de justicia social, les restituyan sus derechos a los 286 jubilados y pensionados, ninguneados del sector 8 de educación y que para el 2023, les deben restituir todos los beneficios establecidos.

Confiamos se consolide Ya hay algo adelantado – afirma Gustavo Saavedra ※ con un derecho de palabra que les otorgaron en el CLET a través de Xiomara Cordero que está al frente de la Asociación de Pensionados y Jubilados de los trabajadores de la educación y que debemos reconocer la labor que vienen cumpliendo.

Esto debe ser analizado con el más amplio sentido de solidaridad desde el gobierno regional, que encabeza el My Gerardo Márquez y así confiamos se consolide al aprobarse la Ley de Presupuesto del 2023.

