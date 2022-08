Reclamar tarjeta revolving a WiZink

Entornointeligente.com /

Las tarjetas revolving, bien utilizadas, pueden suponer una ayuda en momentos muy concretos. Sin embargo, cuentan con un peligro muy evidente. Este tipo de producto bancario y financiero tiene una tasa de interés muy elevada, y a poco que vayamos utilizando esta tarjeta de manera frecuente, la deuda va en aumento. Además, la amortización es mínima, por lo que estarás pagando intereses durante muchos años hasta que por fin puedas liberarte por completo del capital pendiente.

Una de las tarjetas revolving más conocidas es la de la entidad WiZink, que lleva arios años operando en España. Las reclamaciones wizink no se están haciendo esperar, porque se trata de un producto abusivo cuyo tipo de interés llega a alcanzar cotas del 27 %. Algo que, según el Banco de España, está calificado como usura. Si tienes una tarjeta Wizink y llevas años pagando una cuota que no termina de acabar con la deuda, lo mejor que puedes hacer es ponerte en contacto con el despacho de abogados lider en nuestro país en reclamaciones contra esta entidad financiera. Con una tasa de éxito del 98 %, muchas personas se han visto liberadas completamente de una deuda imposible de amortizar. Si quieres iniciar tu proceso de reclamación contra esta entidad, toma nota de lo que debes hacer, ya que se trata de un procedimiento bastante sencillo.

Cómo reclamar ante WiZink Una vez que te pongas en contacto con el despacho de abogados, ellos estudiarán tu caso de manera gratuita y sin ningún tipo de compromiso. Facilitar el contrato y los últimos recibos es lo que proporciona a los profesionales la certeza de poder iniciar una reclamación. En la mayor parte de los casos, WiZink aplica unos intereses totalmente fuera de mercado, por lo que es viable reclamar tarjeta wizink . En primer lugar lo que se hace es iniciar una reclamación de tipo amistoso, en la cual este despacho de abogados se pone en contacto con la entidad financiera para tratar de llegar a un acuerdo satisfactorio.

Esta entidad tiene hasta dos meses para pronunciarse y, generalmente, no suele darle la razón a quien reclama. Se escuda en una serie de argumentos que no son válidos ante un tribunal de justicia. Una vez que se obtiene esta contestación, o directamente, no se proporciona ningún tipo de respuesta, es el momento de comenzar a preparar la demanda por la vía civil ante esta entidad.

Debes saber que lo que se reclama ante WiZink es la nulidad del contrato de la tarjeta revolving y la devolución de los intereses pagados de más, así como la cancelación de la deuda. Una vez que no hay ningún tipo de contestación por parte de WiZink, se inicia el procedimiento judicial con la presentación de la demanda. Dependiendo de la carga de trabajo del juzgado, es un procedimiento que puede llevar bastante tiempo, incluso hasta año y medio.

Pero lo importante es haber dado el paso, porque un 98 % de tasa de éxito avala el trabajo de este despacho de abogados y demuestra que llevar a WiZink en un juzgado es lo que debes hacer para poder liberarte de esa deuda. Una vez que la entidad recibe la notificación de demanda pueden darse dos posibles escenarios. El primero de ellos es conocido en términos jurídicos como allanamiento. Es un procedimiento por el cual el demandado reconoce su error y paga lo que se reclama para evitar ir a juicio. De esta manera, el caso se da por cerrado y el demandante recupera su dinero. Esto ya es la primera victoria.

En el caso de que WiZink quiera seguir adelante con el procedimiento, va a someterse al juicio, en el que los jueces dan mayoritariamente la razón al demandante. Esto supone para la entidad un auténtico varapalo, porque el contrato se declara nulo, han de devolverse los intereses pagados de más y, la entidad es condenada en costas, lo que supone un verdadero quebranto para sus arcas.

En el caso del despacho Reclama Por Mí no has de adelantar ningún tipo de cantidad, ya que el despacho cobra a éxito. Una vez ganado el juicio, se hacen las liquidaciones oportunas y del dinero que has recuperado podrás abonar los honorarios del despacho de abogados. No te preocupes, se trata de un coste perfectamente asumible y que quedará cubierto más que de sobra con el dinero que le has recuperado a la entidad. Es decir, hasta que no cobras no tienes que pagar.

No lo pienses, cuanto antes comiences tu reclamación antes podrás liberarte de una deuda que te está agobiando y poniendo en serios aprietos económicos. Ganar a WiZink es cuestión de contratar al mejor equipo jurídico especializado en derecho bancario. Liberarse de la pesada losa de la tarjeta revolving WiZink es posible si inicias el procedimiento correspondiente y no permites que tus derechos como consumidor se vean vulnerados.

