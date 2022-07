Reclamações no turismo aumentam 15% no primeiro semestre

Entornointeligente.com /

O número de reclamações dirigidas ao setor do Turismo registou um aumento de 15% no primeiro semestre do ano, face a 2021. Os sites de reservas e as companhias aéreas lideram o maior volume de queixas (37%).

Os principais motivos de reclamação referem-se a problemas com o reembolso de reservas e com a utilização de vouchers. eDreams, TAP e Ryanair são as marcas mais reclamadas, segundo os dados do Portal da Queixa.

Uma análise do Portal da Queixa revela que número de reclamações dirigidas ao setor do turismo está a aumentar, por isso, realça ser fundamental o consumidor estar bem informado e saber que está protegido de muitas formas.

Subscrever Segundo os dados aferidos, no primeiro semestre de 2022, os consumidores portugueses registaram 2.459 reclamações no Portal da Queixa, um crescimento de 15% em comparação com o mesmo período de 2021, onde se registaram 2.136 queixas.

Entre as subcategorias do setor com o maior volume de reclamações registado este ano, estão os Sites de Reservas de Viagens (38%); as Companhias Aéreas (37%); as Agências de Viagens (8%); os Sites de Reservas de Alojamento (7%) e os Aeroportos, a ocupar uma fatia de 3% no total de queixas apurado até junho.

De referir que, nos primeiros seis meses do ano, os Hotéis e os Aeroportos foram as subcategorias com maior variação de crescimento face ao período homólogo, 142% e 121%, respetivamente.

