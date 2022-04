Reciclar garrafas de plástico e latas na Universidade de Aveiro vale reembolsos em cartão

Entornointeligente.com /

A Universidade de Aveiro (UA) lançou um sistema de reciclagem que permite aos estudantes e trabalhadores da instituição serem reembolsados por cada garrafa de plástico ou lata entregue, anunciou o organismo. Segundo uma nota de imprensa da UA , a devolução das embalagens de alumínio e PET pode ser feita através de seis máquinas que já estão em funcionamento.

Os equipamentos estão em vários pontos dos campi da UA, nomeadamente no edifício do complexo pedagógico, na zona técnica central, na casa do estudante, no Instituto Superior de Contabilidade e Administração (ISCA), na Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda (ESTGA) e na Escola Superior Aveiro-Norte (ESAN).

«O valor do depósito é creditado no Cartão Único da UA, o qual já está associado aos sistemas de acessos e pagamentos da instituição, e difere consoante o tamanho da embalagem, podendo variar entre dois e cinco cêntimos», refere a mesma nota.

A UA espera que, havendo uma separação dedicada, com um menor grau de contaminação, o produto resultante da recolha possua uma qualidade superior e se assista a um aumento da recolha selectiva de PET e alumínio.

O projecto Reciclagem e Reembolso de Embalagens de Alumínio e PET (REAP) tem como objectivo «contribuir para a questão da sustentabilidade fazendo o aproveitamento de resíduos e incentivando a esta prática ao nível da comunidade académica», disse Alexandra Queirós , vice-reitora para a Cultura e Vida nos campi , citada na nota de imprensa.

De acordo com a UA, uma parte dos resíduos será incorporada na cadeia de produção da indústria recicladora e produtora de embalagens de PET e de alumínio e outra parte será reciclada para fins de demonstração e inovação. Nesse sentido, foram adquiridos equipamentos que vão permitir a transformação do PET em matéria-prima adequada para projectos de investigação na área de impressão 3D , na incorporação em novos materiais, a produção de novos produtos (embalagens) e a avaliação da sua qualidade, promovendo e apoiando o sector da reciclagem e o mercado de matérias-primas secundárias.

A vice-reitora acrescenta que este é um projecto com uma «forte vocação social» uma vez que, de forma indirecta, irá também ajudar os estudantes carenciados da UA que poderão «aceder às unidades alimentares com o reembolso» que lhes chega ao cartão.

O projecto, que ainda está numa fase inicial, será monitorizado e avaliado e, dependendo dos resultados, o sistema poderá ser alargado à reciclagem de outros resíduos.

