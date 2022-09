Recibe Cuba donativo de Turquía; Condenan en España amenazas a grupos de solidaridad con Cuba; Rusia enviará petróleo a «destinos alternativos»; Acusan a Bolsonaro por crímenes de lesa humanidad

Entornointeligente.com /

AMIGOS DE TURQUÍA ENVÍAN A CUBA DONATIVO DE INSUMOS MÉDICOS

La Asociación de Amistad Cuba-Turquía realizó una donación de 83 cajas (1,25 toneladas) que contienen jeringuillas, guantes médicos, catéteres de Foley y mascarillas médicas. La donación tiene previsto llegar a Cuba en unos 40 o 45 días. La Embajada de Cuba en Turquía, el ICAP y el Minsap agradecieron este gesto solidario, y destacaron la importancia de la valiosa donación que, según señaló la doctora Yamira Palacios, jefa del Departamento de Cooperación del Minsap, su contenido «permitirá dar continuidad a la atención médica de los pacientes lesionados en el incendio ocurrido en Matanzas, así como a otras necesidades de nuestras instituciones de Salud». (Cubaminrex)

CONDENAN EN ESPAÑA AMENAZAS A GRUPOS DE SOLIDARIDAD CON CUBA

El Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba (MESC), que agrupa a 60 organizaciones en España, condenó la agresión con pintadas amenazantes en la sede de Euskadi-Cuba en Bilbao. «No es la primera agresión de naturaleza política que sufre esta asociación hermana; en una ocasión anterior, en julio de 2021, aparecieron pintadas muy parecidas en el mismo local, y sus miembros tuvieron que soportar, este 26 de julio, que un individuo cubano de ultraderecha los amenazara con quemar su local», indicó el MESC. La agrupación señaló que este tipo de acciones «se encuentran en el mismo eje estratégico anticubano que el acoso, durante meses, al Consulado de Cuba en Barcelona, y de numerosos intentos, en diversas ciudades de España, de impedir por la fuerza actividades solidarias». (PL)

RUSIA ENVIARÁ PETRÓLEO A «DESTINOS ALTERNATIVOS» SI LE LIMITAN EL PRECIO

«El petróleo ruso que no vaya a aquellos países que decidan poner un tope al precio del hidrocarburo será enviado a destinos alternativos», declaró el portavoz presidencial, Dmitri Peskov. Sobre cuáles serían esos destinos, Peskov señaló que el crudo se suministrará únicamente a los países que «operan bajo condiciones de mercado». El vocero del Kremlin reiteró que «aquellos países que se unan a esa potencial limitación de los precios no estarán entre los destinatarios del petróleo ruso». «Simplemente, no vamos a interactuar con ellos bajo esos principios no mercantiles», resumió. (RT)

SECTORES POPULARES ACUSAN A BOLSONARO POR CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD

El Tribunal Permanente de los Pueblos de Brasil, con sede en Sao Paulo, sentenció al presidente Jair Bolsonaro por crímenes de lesa humanidad, en la gestión para enfrentar la pandemia de la COVID-19, en particular contra los profesionales de la Salud, poblaciones indígenas y afrodescendientes. El exmiembro de la Corte Suprema argentina, Eugenio Zaffaroni, expuso lo que llamó la correlación entre el discurso de Bolsonaro y los crímenes contra los derechos humanos en Brasil. Además, dijo que «no se puede considerar que este dolo fue eventual». Valoró que hubo intencionalidad por parte de Bolsonaro detrás de las muertes durante la pandemia. (Telesur)

