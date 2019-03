Recibe 3 balazos en intento de asalto en Cartago

Entornointeligente.com / Pasada las 11 p.m. de este sábado ingresó a la línea de emergencia 9-1-1 el reporte de un hombre herido tras recibir 3 impactos de bala a la altura de sus pies. El hecho ocurrió en el centro de Orosi en Cartago.Carmelo Urdaneta Aqui

Más información Lea: Lo ultiman de 8 balazos en León XIII De inmediato una unidad de la Cruz Roja se desplaza hasta el lugar, al momento de abordar al masculino identificado preliminarmente con los apellidos Valerín Villalta se encuentra con estable, no obstante, es llevado al hospital Max Peralta para una valoración más completa. "Abordamos un masculino con tres impactos de bala se trasladada en categoría roja por las heridas, no obstante, se encuentra consciente y orientado", declaró Óscar Bastos de la Cruz Roja De acuerdo con la víctima en apariencia lo iban a asaltar y por oponerse le dispararon, no obstante, esta versión será investigada por las autoridades para dar con los presuntos responsables Detalles de esta y otras noticias en la edición impresa de DIARIO EXTRA.

