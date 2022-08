Rechazo transversal de parlamentarios de Los Ríos por decisión del Gobierno de no decretar estado de excepción: «Una burla»

Entornointeligente.com /

«No vamos a extender el estado de excepción a la Región de Los Ríos». Así de tajante fue la ministra del Interior, Izkia Siches, para anunciar algo que muy pocos esperaban.

Y es que finalmente, y pese a que el martes había adelantado que lo más probable es que sí se decretara la media, la jefa de Gabinete sorprendió con lo señalado.

Ante esto, los parlamentarios de la Región de Los Ríos reaccionaron con duras críticas al Gobierno. «El Ejecutivo pierde credibilidad en una región entera . Nos vamos a reunir con los parlamentarios, hay gran desilusión, se pierde credibilidad, confianza. Hemos respaldando todas las medidas», señala el senador PS Alfonso de Urresti.

El socialista agrega que «es impresentable la falta de convicción del Gobierno para enfrentar este tipo de acciones. Hace perder la confianza en el Gobierno para enfrontar este tipo de temas tan importantes».

También desde el Senado, la RN María José Gatica, expresó que «hoy están en su salsa, hacen lo que quieren porque nadie contrarresta su poder. Es una irresponsabilidad mayúscula dejar a la gente desprotegida. Estoy indignada y creo representar el sentir de la gente que durante meses viene enfrentando acciones de carácter terrorista. Hoy no hay quien pueda contrarrestar de verdad a estos grupos preparados para la guerra y que funcionan en base al miedo, porque Carabineros desgraciadamente no tiene implementación y logística para enfrentar a terroristas de alto poder de fuego».

Asimismo, apunta que «el Gobierno no escuchó el sentir de las víctimas y no entiende realmente lo que está ocurriendo en el territorio. Se dedican a condenar la violencia con frases muy bien escogidas, pero no toman ninguna medida concreta. Hoy los terroristas están en su salsa y hacen lo que quieren, porque nadie contrarresta su poder y el gobierno solo les abre la cancha para que sigan aterrorizando a la población. Este Gobierno está lleno de complejos y no tiene el coraje de combatir el terrorismo porque tienen un pie en la Moneda y otro en la revolución. Están preocupados de cualquier cosa menos de lo esencial que es gobernar y dar seguridad a la gente».

Por su parte, el diputado de Renovación Nacional por la zona, Bernardo Berger , sostuvo qu e «me parece una verdadera burla y un portazo a las esperanzas de paz de los vecinos de la región de Los Ríos. Están nuevamente abandonando a su suerte a los vecinos de la región, pese a todos los antecedentes que están sobre la mesa y que hemos entregado desde el Parlamento y desde los propios vecinos, autoridades locales y víctimas de los hechos de violencia».

Añade que «espero que a la brevedad se pueda entregar herramientas de verdad para que se pueda asegurar el bienestar de nuestros vecinos y agricultores».

Su par socialista, Ana María Bravo, comenta que «nos acabamos de enterar por la prensa. Nos parece impresentable, que después de haber estado en conversaciones, e incluso establecido fórmulas por las cuales se iba a concretar, se nos señale ahora por la prensa que no va el estado de excepción».

Suma a esto que «es por eso que le pregunto a nuestro Gobierno, cuáles son las medidas concretas que todavía no toman para paliar la problemática que la Región de Los Ríos está viviendo con la seguidilla de hechos de violencia rural».

También desde el PS, el diputado Marcos Ilabaca dice estar «absolutamente decepcionado de la noticia que acaba de entregar la ministra del Interior. Nos habían señalado que se iba a decretar estado de excepción constitucional, que se iba a implementar el Plan de Buen Vivir dentro de la Región de Los Ríos».

Cierra con que «necesitamos con urgencia que se lleve adelante una actividad de inteligencia para determinar quiénes son los responsables de los graves hechos que están ocurriendo hoy día en Los Ríos. Hemos vivido en las últimas tres semanas 5 hechos graves donde en definitiva atacan no solamente a empresarios, atacan también a trabajadores. Esto es inaceptable».

Desde la UDI, quien cuestiona la determinación del Gobierno es el diputado Gastón von Mühlenbrock: «Estamos decepcionados, hemos escuchado la noticia de que el Gobierno no va a decretar estado de excepción para nuestra Región de Los Ríos. Sembró muchas esperanzas dadas por el Presidente Boric como también la ministra del Interior. Esto demuestra que estamos en un desgobierno que está a la deriva, nuestra gente está decepcionada». ¿Encontraste algún error? Avísanos

