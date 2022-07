Rechazo de AC contra Siches: Presidente pide poner foco en seguridad y no en «peleas que no llevan a nada»

Entornointeligente.com /

El Presidente Gabriel Boric reaccionó este martes ante la decisión de la Cámara de Diputados de rechazar la acusación constitucional presentada por diputados del Partido Republicano en contra de la ministra del Interior, Izkia Siches, recalcando la necesidad de que ahora los esfuerzos se enfoquen en el combate a la delincuencia.

Tras visitar el Centro Cultural La Moneda, ubicado en el exterior de la sede de Gobierno, el Mandatario comentó que «ojalá todos los esfuerzos los centremos en combatir y enfrentar la delincuencia en nuestro país y no en estas peleas que al final no llevan a nada y que no tienen sustento».

Asimismo, recalcó que está «contento con el resultado» de la votación del líbelo en la Sala de la Cámara Baja. la cual aprobó por 84 votos a favor, 57 en contra y 2 abstenciones la «cuestión previa» invocada por la defensa de la secretaria de Estado, que pedía a la instancia dejar sin efecto el texto impulsado desde la oposición.

Cabe destacar que la abogada de Siches, Elisa Walker, dio a conocer durante la sesión cuatro requisitos incumplidos en la AC: Que no se utilizó como ultima ratio, que se acusó a la ministra de hechos no realizados por terceros, que es un juicio de moral debido a una opinión política y que carecía de argumentos para sustentarla.

