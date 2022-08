Rechazan detención del dirigente sindical Douglas Gonzalez

Entornointeligente.com /

Durante una rueda de prensa desarrollada este martes 23 de agosto en Puerto Ordaz, Justicia Obrera denunció la detención arbitraria del trabajador Douglas González.

Fernando Serrano, secretario de Justicia Obrera en el estado Bolívar fue el encargado de realizar esta denuncia y además pidió la liberación inmediata del dirigente sindical.

Declaró que el comité ejecutivo del partido Primero Justicia rechaza esta detención, ya que son «seis acusaciones relacionadas al desacato y el daño al patrimonio público y todas sin argumentos».

Serrano explicó que «cuando se habla de desacato, es que un tribunal emite un dictamen, donde le aplican condiciones a los juzgados, en torno a las protestas (…) En pocas palabras, el tribunal te prohíbe estar en cualquier protesta y González no estaba allí. No puede haber desacato. Es una acción mancomunada de todas las empresas básicas, frente a la aplicación del decreto 2792 y nosotros no asumimos este dictamen, porque violaba las contrataciones colectivas de toda la clase trabajadora del parque industrial de Guayana».

El dirigente se refirió al presidente de Venalum, comentando que «este hace más daño al pueblo, que a González». A su juicio, este «llevó a Venalum a la quiebra, y el tribunal nunca se pronunció».

«Todos los pasos que marca la ley y la constitución los cumplimos los sindicatos de todas las empresas básicas, es por eso que rechazamos esta detención y aspiramos que el compañero quede en libertad», apuntó.

Caso Pablo Zambrano

«Pablo Zambrano, un destacado dirigente sindical del sector salud hizo diferentes exigencias al gobierno, especialmente en la solicitud de insumos. Este profundizó su lucha en la pandemia, especialmente en los sectores más vulnerables y el premio fue despedirlo», lanzó Serrano.

Expuso que desde PJ «celebramos el reenganche», en el que el gobierno reconoció que fue un error aplicar un despido «injustificado y violando los acuerdos y leyes internacionales».

Próximos pasos a seguir

Serrano argumentó que «basándose en la ley, no hay forma de culpar a Gonzalez, porque es un trabajador común y corriente. Este solo acompañó una protesta pública y notoria de la violación a los trabajadores y todas las leyes que pueda amparar a los trabajadores venezolanos».

«Desde la tolda amarilla estamos alerta a las persecuciones laborales, donde la Onapre cercena el derecho a saber cuánto ganan, las prestaciones sociales no existen, tampoco el cálculo de las vacaciones y tampoco el cálculo de las utilidades», alertó Serrano, quien considera que los protestantes tienen toda la razón y «por eso le reconocieron el pago a los maestros».

«Ante todo esto, tendremos unidad. Es un problema político y la salida es política, así que vamos a fortalecer las organizaciones políticas y contrarrestar el mensaje que dicta el gobierno, donde desprestigia a la oposición venezolana», añadió.

Aseguró que desde el partido seguirán en la calle, denunciando los atropellos y todas las «injusticias por parte del gobierno venezolano» y hace un llamado a que se unan, frente a estas vicisitudes y que se «preparen para el gran cambio que, empezará desde las primarias opositoras, hasta derrotar al candidato (oficialista) en las presidenciales de 2024».

