Receta: Torta de pan con ron y pasas

Entornointeligente.com /

Una de las recetas tradicionales colombianas que más me gusta preparar es la Torta de Pan con Ron y Pasas, un postre muy sencillo pero no por ello menos rico. ¡Todo lo contrario! Se trata de una torta con tanto sabor que no podrás comer solo una porción. A mí me encanta la textura cremosa y suave que suele caracterizar a este tipo de tortas. Y como verás en la imagen, esta torta de pan con ron y pasas ¡no es la excepción! Eso sí, a mí no me gusta que el pan pase desapercibido en esta torta; sino que sea uno de los ingredientes protagonistas para que absorba los ingredientes líquidos y así nos regale un bocado esponjosamente irresistible.

Ingredientes 5 tazas de pedazos de pan duro 2 tazas de leche 1/4 taza de uvas pasas 4 cucharadas de ron 1 cucharadita de esencia de vainilla 4 cucharadas de mantequilla derretida 6 huevos batidos 1 lata de leche condensada 1 pizca de sal Instrucciones 1 Precalienta el horno a 350 °F. 2 Mezcla los pedazos de pan con la leche y deja reposar por 15 minutos. 3 Agrega el resto de los ingredientes y mezcla bien. 4 Agrega la preparación a un molde previamente engrasado y enharinado y hornea por 1 hora.

LINK ORIGINAL: 800 Noticias

Entornointeligente.com