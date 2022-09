Receta para una sopa de salteado de cerdo con fideos

Entornointeligente.com /

La sopa de salteado de cerdo con fideos es una receta de origen asiático muy popular y deliciosa debido a su combinación de la carne, la verdura y los fideos. Además de su sencilla preparación esta receta es bastante sustanciosa.

Ingredientes (4 raciones) 250 g de fideos de arroz 2 dientes de ajo 2 ajíes picantes 1 cucharada de aceite 1 cebolla mediana, en rebanadas 1 filete magro de 300 g de solomillo de cerdo, cortado en tiras 6-8 tazas de verduras en rodajas (pimentón, brócoli, apio, repollo, guisantes, espárragos, champiñones, coliflor, zanahoria, calabacín, coles de Bruselas, berenjenas o espinacas) 1 cucharada de salsa de soya con poca sal 250 g de brotes de soya Preparación Pon los fideos en un cuenco grande y cúbralos con agua hirviendo. Déjalos en remojo 5 minutos. Tritura el ajo con los ajíes en el mortero (quite las semillas para que no pique tanto con guantes y no se toque los ojos). Calienta el aceite en la satén o en un wok grande y saltee el majado con la cebolla y el cerdo, sin dejar de remover hasta que la carne esté bien dorada (unos 5 minutos). Añade la salsa de soya, los brotes y los fideos escurridos; remueve hasta que todo esté bien caliente. Con información de Cocina y Vino

