Receta: loncheras saludables ideales para estudiantes de inicial y primaria

Entornointeligente.com / El desayuno es la base del día para que —sobre todo los niños— puedan resistir a la jornada estudiantil. Una lonchera escolar con alimentos altos en grasa y azúcar podría triplicar el aporte calórico que necesita un niño para crecer sano y si a ello se suma una mala alimentación durante el día y falta de actividad física, el resultado será un niño con sobrepeso u obesidad , lo que afectará a su rendimiento escolar . Sobre esto, el Instituto Nacional de Salud del Perú asegura que el refrigerio del menor recarga las energías del alumno, contribuyendo a un buen rendimiento físico y mental durante el horario escolar y debe cubrir del 1 0 al 15% de los requerimientos calóricos que el alumno necesita diariamente. El desayuno es muy importante para el alumno ya que le permitirá estar atento en clase, no mostrar cansancio y tener un mejor rendimiento escolar pero no es remplazado por el refrigerio. ¿Qué debe contener una lonchera saludable? Deben ser fáciles de preparar: Utilizar alimentos de fácil preparación. Práctico de llevar: Que permite el uso de envases simples e higiénicos. Ligero: Evitar preparaciones grasosas y abundantes. Nutritivo: Que aporte entre el 10 al 15% de los requerimientos de energía del escolar con estado nutricional normal. Alimentos recomendados: – Frutas frescas y limpias de la estación al natural o en jugos. – Frutas secas envasados: pasas, higos secos, etc. – Leguminosas envasadas: habas tostadas, sin azúcar, sin sal y sin aceite. – Verduras: crudas o cocidas. – Semillas: nueces, almendras, maní, avellanas sin azúcar y sin sal. – Cereales: maíz cancha tostada sin sal y sin aceite , maíz pop corn sin aceite y sin sal, kiwicha, quinua, cebada, arroz, trigo: tostados o inflados sin azúcar, pan y galletas con fibra bajas en grasa y en sal. – Productos lácteos: yogur o lácteos descremados y bajos en azúcar, quesos bajos en sal. – Carnes: pescado pollo, pavo, conservas (de pescado). Las bebidas que se incluyan pueden ser : chicha, limonada, naranjada, refresco de manzana, de piña bajos en azúcar, agua pura hervida, etc. Preparaciones: papa sancochada, choclo sancochado, habas sancochadas, huevo sancochado, entre otros. “Evitar preparaciones grasosas y abundantes.” Modelos de loncheras saludables De acuerdo con la información del Instituto Nacional de Salud del Perú , brinda ideas de refrigerio elaborado por el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición con la finalidad de orientar a la población en la selección y preparación de alimentos más económicos y nutritivos, contribuyendo a mejorar la alimentación, la salud y el desarrollo de nuestros pueblos. Lonchera para inicial La lonchera para los niños de educación infantil requieren de menos alimentos por lo mismo que su permanencia en el centro educativo no supera las 4 horas, en el caso que exceda este tiempo, se recomiendo agregar otras alternativas con los mismos valores nutricionales. Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Lonchera para primaria En esta etapa el escolar experimentará de mayor desgaste físico y mental. Por lo que su lonchera va a requerir de los siguiente alimentos. Se recomienda no reemplazarlos por productos envasados ni que se excedan en las calorías. Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes LINK ORIGINAL: Diario Correo

Entornointeligente.com