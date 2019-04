  Receta: Garbanzos con espinacas

Entornointeligente.com / Los garbanzos con espinacas son plato muy típico de Sevilla y de buena parte de Andalucía, que no se come con cuchara sino con tenedor. No es un potaje, como suelen ser las preparaciones de garbanzos, sino un plato seco repleto de sabor y muy contundente.

Ingredientes (Para 4 personas)

• 500 gr de Garbanzos cocidos • 400 gr de Espinaca congelada • 2 Dientes de ajo • 1 rebanada de Pan de hogaza • 5 gr de Comino molido • 5 gr de Cilantro molido • 5 gr de Pimentón dulce • Pimienta blanca molida pizca • 60 gr de Salsa de tomate • 30 gr de Vinagre de manzana • 100 ml de Agua • 100 gr de Aceite de oliva virgen extra • Sal

Preparación: En una cazuela con un par de dedos de agua ponemos a cocer a fuego medio las espinacas congeladas durante unos 15 minutos o el tiempo necesario para que se descongelen. Tendremos cuidado con el agua para que no se consuma, pues no queremos que se nos agarren a la cazuela. Una vez listas, las escurrimos bien de agua y las picamos con un cuchillo afilado.

En una sartén calentamos el aceite y freímos los dientes de ajo previamente pelados. Cuando comiencen a dorarse los retiramos y los colocamos en el vaso de una batidora de mano. En el mismo aceite freímos la rebanada de pan hasta dorar. La escurrimos y la añadimos al vaso de la batidora junto con el comino, el cilantro, el pimentón, la pimienta blanca, la salsa de tomate y un pellizco de sal. Añadimos también al vaso el vinagre, el agua y la mitad del aceite. Trituramos bien y reservamos.

En una cazuela o sartén grande vertemos el aceite que nos ha sobrado de freír el ajo y el pan, lo calentamos y añadimos las espinacas picadas. Salteamos durante un par de minutos antes de agregar la majada que tenemos reservada y cocemos dos minutos más, removiendo para que se mezclen los sabores. Por último añadimos los garbanzos cocidos y salteamos durante cinco minutos. Probamos de sal y rectificamos si fuera necesario antes de servir.

Servidos como tapa, a estos garbanzos con espinacas les va que ni pintado un vaso de buen tinto y unas rebanadas de pan casero de verdad.

Fuente: Directo al Paladar

