Receta de: Pizza de chorizo y aceitunas

Entornointeligente.com /

Esta receta es muy fácil y divertida de adaptar. Con esta pizza de chorizo y aceitunas negras puedes consentir a tu familia, e invitados. Es ideal para la cena y más en domingo.

Ingredientes For the crust: masa para Pizza For the sauce: 1 lata de 8 oz de salsa de tomates Muir Glen Organic™ 1 lata de 28 oz de tomates machucados 2 cucharadas de vinagre de vino tinto 1/3 taza de agua 1 cucharada de chile en escamas 1/2 cucharadita de ajo en polvo 1 cucharadita de albahaca deshidratada 1/2 cucharadita de orégano 1/4 cucharadita de pimienta negra 1/2 cucharadita de sal For topping: Queso mozzarella Chorizo de cerdo cocido Aceitunas kalamata Preparación 1 Para la masa: Precalienta el horno a 350 °F. 2 Prepara la masa para pizza según las indicaciones del paquete. Mientras tanto, separa la salsa y el topping. 3 Para la salsa: En un recipiente grande, combina todos los ingredientes para la salsa y mezcla bien. 4 Para el topping: Pon una cucharada de salsa sobre la masa y distribuye bien en toda la superficie, incluídos los bordes. Cubre con queso mozzarella y hornea hasta que se derrita, por aproximadamente 10 minutos. 5 Retira la pizza del horno y cúbrela con cucharaditas del chorizo cocido. Agrega las aceitunas. 6 Vuelve a colocarla en el horno por 5 minutos más. ¡Corta y disfruta!

LINK ORIGINAL: 800 Noticias

Entornointeligente.com