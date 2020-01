Receta de crema de boniato y naranja

Entornointeligente.com /

Probablemente este sea el mes en el que los gimnasios estén más llenos y en el que las cestas de supermercados rebosen frutas y verduras. Cada año por estas fechas nos proponemos comer sano y cuidarnos un poquito más. La buena noticia es que con poco esfuerzo podemos conseguirlo, y si usamos productos de temporada haremos platos muy económicos .No somos nada amigos de las dietas detox, ni de los ayunos voluntarios, como siempre se dice, hay que comer bien, saludable e intentando aportar todos los nutrientes que necesitamos. Comer sano no está reñido con comer rico, y para demostrarlo hemos preparado esta crema de boniato y naranja que queda buenísima.Llevamos la terreta en el corazón y por eso siempre que podemos utilizamos naranjas y mandarinas valencianas en nuestras recetas . Y no solo en postres, también en recetas saladas como esta crema de boniato y naranja que sorprende por lo buena que está. Podemos usar mandarinas si tenemos en casa, queda igual de bien.Asamos la patata y los boniatos al horno sin pelar y con un poco de aceite. Se pueden hacer de otra forma, pero nada supera el sabor de los boniatos al horno. Dependiendo del tamaño, horneamos entre 30-40 minutos a 200º. La patata puede necesitar más tiempo.Quitamos la piel de la patata y el boniato, aplastamos un poco con un tenedor y mezclamos.Pochamos una cebolla en una sartén con aceite de oliva virgen extra. Cuando la cebolla esté transparente, añadimos el boniato y la patata, y mezclamos bien.Añadimos el queso crema, el comino y salpimentamos al gusto. Rehogamos unos minutos para que se mezclen todos los sabores.Pasamos la mezcla a una batidora o robot de cocina. Rallamos parte de la piel de la naranja y reservamos para decorar. Exprimimos el zumo y lo añadimos al robot de cocina. Trituramos unos segundos a máxima potencia.Poco a poco vamos añadiendo el caldo y triturando hasta conseguir la textura que queramos, más espesa o más líquida.Corregimos de sal y pimienta. Calentamos la crema antes de servir y decoramos con la ralladura de naranja, un poco de pimienta y unas gotas de aceite de oliva virgen extra.

