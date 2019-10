Receta de bizcocho telaraña de castañas y chocolate

Entornointeligente.com /

Bizcocho telaraña de castañas y chocolate Emma García Un año más, las calabazas con ojos y boca, los fantasmas, los zombies y las telarañas invaden los espacios dedicados a los más pequeños, que ya han adoptado Halloween como una fiesta más y disfrutan disfrazándose de monstruos y dándose sustos unos a otros por los rincones. Aprovechar esta fecha para preparar una merienda terrorífica nos parece una gran idea, y combinar nuevas tradiciones con las de siempre aún más. Por eso hemos decidido preparar este divertido bizcocho de castañas y chocolate con forma de telaraña. Es muy fácil de hacer y, además de bonito, está riquísimo. Preparar un puré de castañas casero es muy fácil, pero si preferimos saltarnos este paso podemos comprarlo ya hecho. Si nos gusta encontrar trocitos de castaña, podemos reservar algunas, picarlas y añadirlas a la masa del bizcocho previamente enharinadas para que no acaben todas en el fondo. Ingredientes 200 gr. de puré de castaña 1 yogur natural 250 gr. de panela 375 gr. de harina 15 gr. de levadura química 125 ml. de aceite de oliva virgen extra 3 huevos 15 gr. de canela (una cucharada) 200 gr. de chocolate negro para fundir 50 gr. de chocolate blanco Preparación Para preparar puré de castaña casero solo tenemos que asar las castañas, pelarlas y triturarlas con un poco de agua usando una batidora o robot de cocina hasta conseguir una pasta. No es necesario añadir azúcar. Precalentamos el horno a 200º con calor arriba y abajo . Forramos el fondo de un molde redondo con papel sulfurizado y engrasamos las paredes con mantequilla o aceite. Preparación bizcocho Emma García En un bol grande batimos los 3 huevos . Añadimos el azúcar y el yogur , y seguimos batiendo con una varilla de mano. Añadimos la harina y la levadura con un tamizador o colador para evitar grumos. Incorporamos el aceite, el puré de castañas y la canela, y removemos con energía hasta que todo quede bien integrado. Vertemos la mezcla en el molde y horneamos 30 minutos a 200º . Para comprobar si está hecho, pinchamos con un cuchillo: si sale limpio está listo. Sacamos el bizcocho del horno, dejamos templar y desmoldamos. Fundimos por un lado el chocolate negro y por otro el blanco, al baño María o al microondas a baja potencia e intervalos de 30 segundos para que no se queme. Chocolate fundido sobre bizcocho Emma García Ponemos el bizcocho sobre una rejilla o papel de horno y bañamos con el chocolate negro. Con una lengua o espátula cubrimos toda la superficie con el chocolate. Círculos chocolate blanco Emma García Con una manga pastelera de boquilla fina o con una jeringuilla hacemos círculos de más pequeño a más grande con el chocolate blanco, empezando por el centro con el círculo más pequeño. Bizcocho telaraña Emma García Con la punta de un cuchillo arrastramos el chocolate blanco desde algunos puntos del círculo más pequeño del centro hacía el exterior como si hiciéramos porciones. Esto nos dará el efecto de telaraña . Tenemos que hacer este paso mientras el chocolate esté líquido. Bizcocho telaraña de castañas y chocolate Emma García Dejamos enfriar el chocolate a temperatura ambiente para que se endurezca o lo ponemos en el frigorífico 20 minutos si tenemos mucha prisa. Listo para servir.

LINK ORIGINAL: Tenemos Noticias

Entornointeligente.com