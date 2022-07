«Recesión técnica en EU contagiaría a México en la segunda mitad del año»

Entornointeligente.com /

La recesión técnica en Estados Unidos, que ha prendido las alertas a nivel mundial, podría contagiar a la economía mexicana en la segunda mitad del año, de acuerdo con analistas consultadas.

Este jueves, Estados Unidos informó que su economía se contrajo 0.9% en el segundo trimestre del año, con lo que hiló dos trimestres consecutivos de caídas, y por lo cual los analistas han señalado que el país vecino del norte ha entrado a una recesión técnica.

Janneth Quiroz, subdirectora de Análisis Económico de Monex, explicó que en Estados Unidos la discusión de si se está o no en una recesión técnica se debe a que la caída en el primer trimestre del año se debió, en mayor medida, a la balanza comercial deficitaria.

«La caída del primer trimestre en la economía de Estados Unidos obedeció, sí a una reducción de los inventarios, pero en mayor medida se explicó por una balanza comercial deficitaria en máximos. Entonces como las exportaciones netas entran en la identidad del PIB como una suma adicional y, al tener este gran déficit, esto fue lo que restó más crecimiento. La caída del trimestre anterior obedeció a factores más externos que a la economía de Estados Unidos», explicó.

En tanto, para este segundo trimestre las analistas ya empiezan a ver caídas en otros indicadores internos, como lo son el consumo y la inversión.

En este sentido, Montserrat Aldave, economista principal de Finamex, explicó que en México se esperaría que en el segundo trimestre del año la economía aún presente datos positivos e, incluso, mejores a lo esperado, y sea hasta el segundo semestre cuando se contagie de la recesión técnica en Estados Unidos.

Manufacturas, exportaciones y remesas Una recesión técnica en Estados Unidos golpearía a México en tres terrenos: el sector industrial –principalmente las manufacturas–, las exportaciones, así como las remesas que reciben los hogares mexicanos de los connacionales.

Montserrat Aldave explicó que las industrias manufactureras en México están estrechamente ligadas al mismo sector en Estados Unidos, por lo que cualquier afectación allá se podría ver reflejada también en nuestro sector industrial.

«Si se siguen desacelerando las manufacturas en Estados Unidos, eso le va a pegar a las manufacturas en México y a toda la producción industrial. El estimado del IOAE para junio ya muestra una contracción en el sector industrial», agregó.

El segundo tema en el que pegaría una contracción estadounidense sería el sector externo, por el lado de las exportaciones, debido a que Estados Unidos es el principal socio comercial de México. «Si Estados Unidos empieza a demandar menos bienes del extranjero esto afectaría a las exportaciones que le hacemos», añadió Aldave.

Por su parte, Janneth Quiroz explicó que otro tema que se vería afectado serían las remesas que reciben los hogares mexicanos, y que aún en plena pandemia y crisis económica, lograron marcar récords de entrada al país.

«Otro riesgo es que disminuya el envío de remesas que ha favorecido al consumo de México. En la pandemia, las remesas presentaron un comportamiento extraordinario, contrario a las expectativas. Pero en aquella ocasión no ocurrió (una contracción) por la gran cantidad de estímulos fiscales que hubo», explicó.

Presentará presupuesto en tiempo y forma AMLO descarta pronóstico de Moody’s sobre una recesión El presidente, Andrés Manuel López Obrador, descartó el pronóstico de la calificadora internacional Moody’s Analytics en el sentido de que México entrará en recesión en el 2023 y enfrentará una larga inflación.

«En México no (habrá recesión), no vamos a tener problemas, ya enfrentamos lo más difícil, lo más doloroso, el daño que causó la pandemia de Covid -19, y esto lo vamos a ir enfrentando; la inflación, buscando que no se pierda poder de compra, el poder adquisitivo en las familias», aseveró el mandatario.

Interrogado durante la conferencia matutina de este jueves sobre el pronóstico de la calificadora, el titular del Ejecutivo federal señaló que los modelos de medición internacional «van de la mano con la política neoliberal, pero están en franca decadencia».

El mandatario explicó que los expertos y financieros del mundo pidieron a México que se endeudara durante la pandemia, lo que fue rechazado por López Obrador, pues descartó que la fórmula para salir de esa situación sea el endeudamiento y detener la economía.

Preparan paquete económico Por otro lado, el Presidente informó que la Secretaría de Hacienda, que encabeza Rogelio Ramírez de la O, ya prepara un anteproyecto del presupuesto que presentará ante el Congreso de la Unión en los próximos meses. Además, sostuvo que este año no habrá subejercicio, del gasto y que los recursos serán suficientes para cubrir los salarios de los trabajadores del Estado, así como prestaciones y aguinaldo.

«Adelanto de que no vamos a tener dificultad, tenemos para terminar este año, no tenemos subejercicio. Esto significa que el avance físico corresponde al avance financiero y lo que es de agrado es la nómina, (…) todos tienen garantizados sus sueldos aguinaldos, no hay recortes», indicó. (Con infeormación de Maritza Pérez)

[email protected]

Archivado en:

envío de remesas Exportaciones mexicanas Sector Industrial Paquete Económico 2023 AMLO crisis económica

LINK ORIGINAL: El Economista

Entornointeligente.com