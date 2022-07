Receitas trimestrais da Vodafone sobem 6,2% em Portugal

Entornointeligente.com /

As receitas totais da Vodafone Portugal subiram 6,2% no primeiro trimestre fiscal terminado em Junho, para 298 milhões de euros, com os proveitos de serviço a crescer 6,7%, para 275 milhões de euros, anunciou esta segunda-feira a operadora de telecomunicações. A companhia britânica tem no período de Abril a Junho o primeiro trimestre do seu exercício fiscal, que termina no final de Março do ano seguinte.

No período em análise, o segmento móvel da Vodafone Portugal registou «um bom desempenho, com o número de clientes móveis totais a fixar-se em 4,668 milhões», adianta a operadora, em comunicado.

O serviço fixo «manteve o seu desempenho positivo a um ritmo constante num ambiente muito competitivo, com a respectiva base de clientes de banda larga a atingir os 890 mil no final de Junho de 2022», uma subida de 7,3% em termos anuais, «enquanto a base de clientes de televisão alcançou os 819 mil (mais 7,3% anual)».

No trimestre em análise a Vodafone Portugal «continuou a expandir a presença da sua fibra de última geração em todo o país», sendo que no final de Junho a rede FTTH «abrangia 4,2 milhões de lares e empresas, através de rede própria e de parcerias estratégicas», acrescenta.

«Num trimestre marcado pela elevada incerteza e volatilidade, nomeadamente o resultante da pressão inflacionista e do conflito na Ucrânia, o bom desempenho que foi possível alcançar reflecte por um lado a retoma da actividade económica no términos da pandemia, bem como o crescimento da actividade turística, sendo Portugal um dos principais destinos europeus», afirma o presidente executivo da Vodafone Portugal, Mário Vaz, citado em comunicado.

Por outro lado, «espelha o reconhecimento da qualidade e relevância do nosso serviço na actividade das empresas e na retoma da normalidade na vida das famílias portuguesas», acrescenta o gestor.

