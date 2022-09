Receita de tártaro de Atum em Tosta com Pesto de Nabiças

Entornointeligente.com /

Ingredientes:

Relacionados receita dn. Receita de ceviche de gambas, maracujá e batata doce

viver. Receita de atum, pico de gallo e iogurte

receita de cozinha. Receita de abacate em tempura com gengibre e mel

80 gramas de atum fresco

100 gramas de nabiças

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever 50 gramas de amêndoa

1 gramas de alho

50 ml azeite

1 fatia de pão de massa mãe

5 ml Sumo de limão

10 gramas de Capuchinhas

Confeção:

Cortar o atum em cubos pequenos, temperar com sal e azeite. Fumar durante 10 minutos em lenha de azinho. Reservar no frio.

Num robot de cozinha, misturar as nabiças, as amêndoas, o alho e o azeite e triturar até obter uma pasta homogénea.

Torrar a fatia de pão e cortar em metades. Barrar o pesto de nabiças nas fatias.

Picar os talos das capuchinhas e juntar ao preparado do tártaro. Temperar com o sumo de limão e retificar de sal.

Colocar o preparado do tártaro sobre as fatias de pão e pesto. Usar as folhas das capuchinhas como guarnição.

A acompanhar

O chef Alexandre Silva aconselha que a sua receita seja harmonizada com o vinho Quinta dos Termos Fonte Cal

O chef

© Leonardo Negrão / Global Imagens

Depois de estudar cozinha, pastelaria e Gestão de F&B na Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa, e Gastronomia Molecular no Instituto Superior de Agronomia, Alexandre Silva foi chef-executivo do restaurante Bocca, em Lisboa. Ganhou visibilidade junto do público no programa Top Chef, da RTP, que venceu em 2012, e lhe garantiu uma temporada no restaurante El Celler de Can Roca, em Espanha. Nesse mesmo ano, mudou-se para o Alentejo, onde foi chef-executivo do Alentejo Marmóris Hotel & Spa. Em 2013, regressa a Lisboa com o desafio de chefiar o restaurante Bica do Sapato. Um ano mais tarde, decide criar a sua própria empresa. Abriu o espaço Alexandre Silva no Time Out Market e, em 2015, decidiu dar um passo importante: abrir o restaurante LOCO que oito meses depois conquista a primeira estrela Michelin – que conserva desde então. Mais recentemente abriu o Fogo, também em Lisboa.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com