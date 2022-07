Receita de tiborna de sarda

Entornointeligente.com /

Ingredientes:

Relacionados cozinha. Receita de nectarinas «marotas»

cozinha. Receita de cachaço com cereja do Fundão

receitas. Receita de sardinhas panadas

Sarda 2 unidades

Pão Massa Mãe 2 Fatias

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever Alho 1 dente

Sal 30 gramas

Sumo de Limão 50ml

Toucinho fumado 4 fatias bem finas

Manteiga 10 gramas

Confeção

Pão

Pincelar com manteiga e grelhar.

Esfregar alho e cortar retângulos.

Sarda

Limpar a sarda, filetar, espinhar.

Fazer uma salmoura líquida com 3% de sal (1 litro de água, 30 gramas de sal). Juntar 50 ml sumo de limão. Colocar os filetes de sarda na salmoura durante 30 minutos. Retirar da salmoura. Secar bem. Retirar a primeira membrana da pele do filete. Grelhar levemente do lado da pele.

Toucinho curado

Cortar fatias finas numa mandolina e reservar no frio. Colocar uma fatia de toucinho em cima do filete de sarda até ficar translucido

A acompanhar Um vinho branco Soalheiro Germinar.

O chef Chef Alexandre Silva

© D.R.

Depois de estudar cozinha, pastelaria e Gestão de F&B na Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa, e Gastronomia Molecular no Instituto Superior de Agronomia, Alexandre Silva foi chef-executivo do restaurante Bocca, em Lisboa. Ganhou visibilidade junto do público no programa Top Chef, da RTP, que venceu em 2012, e lhe garantiu uma temporada no restaurante El Celler de Can Rosa, em Espanha. Nesse mesmo ano, mudou-se para o Alentejo, onde foi chef-executivo do Alentejo Marmóris Hotel & Spa. Em 2013, regressa a Lisboa com o desafio de chefiar o restaurante Bica do Sapato. Um ano mais tarde, decide criar a sua própria empresa. Abriu o espaço Alexandre Silva no Time Out Market e, em 2015, decidiu dar um passo importante: abrir o restaurante LOCO que oito meses depois conquista a primeira estrela Michelin – que conserva desde então. Mais recentemente abriu o Fogo, também em Lisboa.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com