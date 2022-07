Receita de esqueixada de bacalhau com pimentos e figos

Entornointeligente.com /

Ingredientes (para 2 pessoas)

200 g de bacalhau

1/2 pimento vermelho

Fechar

1/2 cebola roxa

100 g de figos

Azeite

1 tomate

Confeção

Assar ligeiramente o bacalhau no forno com azeite e alho. Lascar e deixar arrefecer. Assar o pimento e retirar a pele, cortar em tiras. Assar o tomate com sal, triturar o tomate com um pouco do azeite do bacalhau, coar e arrefecer.

Cortar a cebola em juliana e temperar com sal e limão.

Colocar no prato as lascas de bacalhau, por cima o molho de tomate frio, a cebola roxa e os pimentos. Terminar com figos maduros e azeite abundante.

A acompanhar

A chef Nikita Polido aconselha um vinho branco do Alentejo, o Encantado da Ravasqueira.

A chef

Nikita Polido está atualmente à frente da cozinha do seu restaurante Celmar, no Meco (onde pode comer esta receita de bacalhau). Além disso, dá aulas na Escola de Hotelaria de Setúbal. Antes de se dedicar à cozinha, estudou numa área completamente diferente: Engenharia Geológica, mas nunca exerceu. Esteve em Barcelona vários anos a trabalhar em cozinhas como o La Barra, do chef Carlos Abellan, com uma estrela Michelin, e, antes disso, foi souschef no restaurante Bravo 24 e na cozinha do hotel W. Quando regressou a Portugal, trabalhou como food stylist no Raw Studio.

