Receio de subida dos juros aumenta procura por taxas fixas

Entornointeligente.com /

O mercado imobiliário residencial continua muito dinâmico em Portugal, apesar dos preços elevados e do aumento das taxas de juro por parte do Banco Central Europeu (BCE), que, por sua vez, estão a «empurrar» as taxas Euribor para máximos de 10 anos. Esta quarta-feira, dia em que passou a ter efeito o primeiro aumento de taxas do banco central em 11 anos, de 0,5 pontos percentuais, as taxas Euribor, presentes na maioria dos empréstimos à habitação em Portugal, continuaram a subir para máximos de uma década.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com