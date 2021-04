Rebollo: “Nos parecía coherente que se siguiera con el fixture como estaba”

Esta mañana Mario Rebollo, del cuerpo técnico de Óscar Washington Tabárez, aseguró que estaban informados de un posible cambio de fechas para las eliminatorias en junio y que no les parece "muy coherente".

El viernes el Consejo de la Conmebol confirmó que las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022 se reanudarán el 7 y 8 de junio. Además, indicó que las fechas que se suspendieron en marzo se recuperarán entre los meses de setiembre, octubre y noviembre,

“Sabíamos que se podía dar esta posibilidad de que la séptima y la octava fecha se jugaran en junio”, dijo Rebollo al programa Vamos que vamos de Radio Uruguay. “No la veíamos muy coherente porque no hay ningún argumento sólido para hacer ese cambio”, agregó.

Rebollo dijo que se estaban preparando para Argentina y Bolivia, pero que “en función de eso empezaremos a preparar los partidos con Paraguay y Venezuela, con lo que implica un viaje a Venezuela”.

“Cuando se suspendió el arranque de las eliminatorias se reanudó con la primera fecha, no con la quinta. Nos parecía lógico que, más allá de que se suspendió la doble fecha de marzo, se jugaran ahora las fechas que iban a jugarse en marzo. Los argumentos que se esgrimen no son muy fuertes”, sostuvo.

“Ahora nos enfocaremos en planificar los partidos. No vale la pena gastar tiempo en pensar en lo que puede haber pasado detrás de todos estos cambios porque es algo en lo que no podemos incidir. No tiene sentido malgastar el tiempo en eso porque sólo genera malas energías. Mejor guardar esas energías para aquello en lo que sí podemos influir”, agregó.

Edinson Cavani Sobre el futbolista dijo que para los primeros dos partidos seguramente no esté. “Conociéndolo, debe ser un tema que a él también lo preocupa e intentará definirlo lo antes posible. Ya tiene una experiencia negativa por el período anterior en el que estuvo bastante tiempo sin club. Creo que eso también lo debe tener en cuenta para tomar una decisión que no implique estar mucho tiempo sin equipo”, explicó.

Afirmó que no hablaron sobre el posible pase del futbolista a Boca Juniors. “No hemos hablado con él pero ya tendremos tiempo”, afirmó.

