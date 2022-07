Rebeldes atacam coluna militar no Sudão do Sul e matam 15 soldados

Entornointeligente.com /

Citado pela estação de rádio local Tamazuj, o porta-voz das autoridades de Mayom, Wour Weah, disse que uma coluna do Exército do Sudão do Sul foi emboscada entre as cidades de Thiebder e Kotong por rebeldes do Exército do Movimento Popular do Sudão do Sul (SSPM/A), liderados por Stephen Buay Rolnyang.

A coluna, que integrava três veículos, provinha da capital, Juba, e no interior viajavam militares e civis.

O porta-voz do SSPM/A, Luk Gattiek Gai, reivindicou o ataque e disse serem pelo menos sete os militares mortos, acrescentando que a coluna «estava a deslocar armas e munições para lançar uma operação militar» contra os rebeldes.

Subscrever «Sabíamos que essas forças vinham atacar-nos», salientou, antes de descartar a morte de civis no ataque.

«Os veículos estavam cheios de soldados. Não vimos civis porque eram veículos do governo que carregavam munições para as operações», alegou.

O incidente faz parte de vários confrontos na área entre o Exército e o SSPM/A, que em 22 de julho assumiu a responsabilidade por um ataque a um prédio administrativo em Mayom que provocou 12 mortos, incluindo o administrador do distrito.

O Sudão do Sul conta atualmente com um Governo de unidade formado após a materialização do acordo de paz assinado em 2018 pelo Presidente, Salva Kiir, e pelo principal líder rebelde e agora primeiro vice-Presidente, Riek Machar.

Entre as principais metas está a unificação das forças de segurança.

A Presidência sul-sudanesa anunciou em janeiro de 2020 que os signatários do acordo de paz concordaram em estender mais uma vez o período de transição, desta vez até 2023, para dar espaço à aplicação das cláusulas do pacto, perante os pedidos internacionais para acelerar a processo.

