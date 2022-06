Rebel Wilson presentó a su novia: «Todo lo que necesitaba era una princesa»

Entornointeligente.com /

Luego de haber declarado al 2020 como «el año de la salud», Rebel Wilson encontró el amor. «Yo pensaba que buscaba a un príncipe de Disney cuando lo que realmente necesitaba era una princesa», escribió ayer en su cuenta de Instagram para presentar a su novia Ramona Agruma

La noticia de la actriz de 42 años fue compartida a sus casi 11 millones de seguidores y los mensajes de apoyo no tardaron en llegar. Es que se trata de la primera vez que la protagonista de éxitos como Despedida de soltera y Cómo ser soltera se refiere a su situación sentimental.

La novia de Wilson, Ramona Agruma, es la diseñadora y fundadora de una tienda de ropa de Los Ángeles llamada Lemon ve Limon . «Es una marca de ropa sostenible con sede en Los Ángeles diseñada para llevarte a cualquier lugar con comodidad y estilo», se asegura en su perfil de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rebel Wilson (@rebelwilson)

El último año, Wilson también se abrió en su experiencia personal que significó el cambio de hábitos, lo que la condujo a perder más de 35 kilos y transformar su aspecto físico. En diálogo con la prensa local, Wilson contó que un médico en un retiro de salud le había aconsejado que comenzara a caminar con buen ritmo y a conciencia, insistiendo en que era la mejor manera de perder kilos.

«El doctor me dijo: ‘Rebel, la mejor manera de perder grasa corporal no deseada es simplemente caminar’», explicó. Y luego le detalló cómo debía ser esa caminata: «No tiene que ser de alta intensidad, ni cuesta arriba, solo se trata de caminar moderadamente una hora al día. Si podés hacer esto, para tu tipo de cuerpo es la mejor forma de quitar grasa corporal no deseada».

En lugar de pasarse largas horas en el gimnasio con entrenamientos de alta intensidad, la actriz reveló que su fórmula para perder 35 kilos fue caminar. Así lo declaró en una entrevista para Apple Fitness+: «Caminar ha sido mi arma secreta para perder peso».

