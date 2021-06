Rebel Wilson causa revuelo por su transformación física en Instagram

Entornointeligente.com / La actriz Rebel Wilson ha conquistado el mundo de la comedia durante un buen tiempo. Su éxito más reciente en la cinta de Taika Waititi, Jojo Rabit dejó a las audiencias con una grata satisfacción de una dosis de humor negro que encaja bien con la personalidad de la simpática inglesa.

A un par de años de haberse estrenado en cines la película de sátira sobre el gobierno de Hitler, la actriz ha dado un cambio drástico de look y sus seguidores en Instagram aplauden una súbita pérdida de peso que compartió en diferentes publicaciones de su red social.

Tan solo en su última fotografía que posteó luce irreconocible y al momento tiene 287 mil 503 me gusta y una serie de halagos.

No obstante, no todo ha sido felicidad para la protagonista de la serie Workaholics, Uno Noche en el Museo y de la comedia musical Pitch Perfect. En la publicación más reciente InStyle, admitió que sintió una profunda tristeza por lucir en su mejor momento a los 40 años de edad.

Más salud

En 2020 la actriz había revelado que aprovecharía el encierro en pandemia para tener “su año más saludable”. Tras hacer público ese propósito, culminaría con 30 kilogramos de menos según lnStyle. Logró su propósito.

Admitió a la publicación que pese a sus deseos, se encuentra feliz, ya que, según su experiencia, no se trata de una carrera por mantenerse saludable, sino de hacerlo en algún momento de vida.

“Ahora que sé que puedo hacerlo, a veces me siento triste por no haberlo hecho antes. Quizás debería haberlo intentado cuando tenía 30 años, no 40. Pero el viaje de todos es diferente, y no es una carrera ni una competencia”, dijo a InStyle.

En tanto, ha aprovechado sus redes sociales para alentar a sus fanáticos a hacer cambios positivos en su estilo de vida, independientemente de la edad que tengan.

“Siento una empatía natural por cualquiera que lucha con problemas de peso porque eso es algo con lo que siempre he luchado”, agregó en entrevista a la publicación.

Expresó a sus fanáticos que nunca es tarde para iniciar con nuevos hábitos saludables. “Cualquiera puede salir a caminar y beber más agua y hacer cosas pequeñas y consistentes que mejorarán su vida. No es demasiado tarde para empezar, no importa la edad que tenga”.

La exclusiva de la actriz vería poco tiempo después la luz en el mismo contexto en el que compartiera una serie de glamurosas instantáneas en Instagram desde su jet privado, vistiendo un traje de Yves Saint Laurent y gafas de sol tipo ojo de gato.

Apareciendo en The Drew Barrymore Show, a mediados del mes de mayo, Wilson reveló la triste razón por la que tuvo sobrepeso durante tantos años.

“Viajaba por todo el mundo, viajaba en jet set por todas partes y comía una tonelada de azúcar. Creo que lo que sufrí principalmente fue comer debido a mis emociones y lidiar con el estrés de convertirme en famosa de talla internacional. Hay muchas cosas estresantes que vienen con eso, y supongo que mi forma de lidiar con eso fue comiendo donas”, reveló al show en su exclusiva televisada.

“Así que estaba trabajando en el lado mental de las cosas y pensando, ¿por qué estaba haciendo eso? ¿Y por qué no me valoraba a mí misma y no tenía una mejor autoestima?”, comentó.

Dijo la actriz después de conocer a Jono Castano, el entrenador personal con sede en Sydney con el que Wilson trabajó durante su viaje de bienestar, compartió sus consejos de entrenamiento en octubre, ofreciendo cinco sencillos pasos para otras personas que quieran perder algunos kilos, entre ellos, precisa que el autocontrol es esencial sumado a resiliencia mental.

