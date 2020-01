Reanudaron clases con los pupitres vacíos

Entornointeligente.com /

El día de ayer se reanudó el año académico 2019-2020, en las instituciones públicas y privadas en todo el país, luego del receso por la temporada decembrina. Richard Rivas, presidente del Colegio de Profesores en el estado Aragua, informó que al menos el 90% de la población estudiantil se ausentó durante el primer día de clases.

Recalcó que ayer no fue un día para celebrar el reinicio de actividades escolares, ya que “nadie” fue a las escuelas, además de que muchos docentes y personal administrativo no tenían cómo llegar a sus lugares de trabajo por la carencia económica y el alto costo del pasaje de transporte público. “No hay una situación real de poder asistir a clases, estamos en un mes del educador gris. Los muchachos hoy no fueron a las clases en 90%”, expresó Rivas.

Por otra parte, autoridades académicas de diversas instituciones de la entidad, subrayaron que fue baja la asistencia escolar, además hacen un llamado a los padres y representantes para que manden a sus hijos a clases, ya que debido a la situación que atraviesa el país es difícil recuperar un día perdido de actividades escolares.

“La asistencia fue bajita, de 321 estudiantes que esperábamos, llegaron solo 90. También hubo inasistencia en el personal docente, administrativo y obrero”.

PROTESTA A ESCALA NACIONAL

Rivas agregó que los profesionales en la educación continuarán con las acciones de calle para que el Gobierno nacional sienta la presencia de los educadores protestando por los derechos. Rivas indicó que el próximo miércoles 15 de enero, “Día del Maestro”, se dará una protesta a escala nacional. “No tenemos nada que celebrar, vamos a estar en las calles con una gran protesta nacional para reivindicar nuestra lucha.”

Igualmente, señaló que seguirán con la paralización de actividades por 48 horas, luego de 72 horas, para llegar a un paro indefinido producto de las políticas que ha sometido a los educadores. “Vamos a seguir con nuestra agenda hasta llegar al paro indefinido.”

Estudiantes de bachillerato acudieron en mayor porcentaje al inicio de clases

