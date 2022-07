Realmente insólito: DT se mete a la cancha, corta jugada de equipo rival haciendo foul y se va expulsado… Así fue

Entornointeligente.com /

Surreal. Así se podría describir la insólita situación que se dio en el empate 1-1 entre Godoy Cruz y Vélez por el fútbol argentino.

En una jugada con balón dominado por Matías Ramírez, jugador del «Tomba», la pelota se está por ir por del campo de juego pero antes de que salga, Alexander Medina, DT de Vélez, metió la pierna y le hizo un verdadero foul al futbolista.

Ramírez no entendía qué pasaba y rápidamente el árbitro expulsó al entrenador por su actitud antideportiva.

Ramírez después habló con ESPN y explicó la situación: » No me di cuenta, después veo que hay un jeans entrando a la cancha. Me pareció una locura. Antideportivo , uno puede tener espíritu de competencia, pero nosotros estamos compitinedo y siendo profesionales. No fue una buena actitud «.

Medina hizo un mea culpa: «La pelota sale fuera del campo, y por instinto uno le mete el pie, pero fue bien decretada la expulsión «.

