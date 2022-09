Realizan trabajo de mantenimiento general a la escuela «Máximo Saavedra» de Boconó

Entornointeligente.com /

En el G.E.B. «Máximo Saavedra» de Boconó, están haciendo un trabajo de mantenimiento general a la planta física de la institución, según informó la Prof. Jhanmary González, subdirectora del referido plantel educativo. Este logro ※ afirmó – es gracias al apoyo del Presidente Nicolás Maduro, así como la Ministra Yelitza Santaella y los entes gubernamentales regionales y municipales que conjuntamente con las autoridades intercircuitales del municipio sumaron voluntades para darle respuesta a nuestras instituciones en procura de mejorarlas y corregir los problemas que padecemos.

Con las Brigadas Comunitarias Militares para la Educación y la Salud (Bricomiles), estamos colocando el nuevo manto asfaltico de la institución. También aprovechamos para embellecer toda la planta física con pintura y arreglos necesarios.

Todo esto hubo que gestionarlo por las filtraciones que se acentuaron últimamente y por esa misma razón nos vimos en la necesidad de clausurar 6 salones porque era inaguantable la humedad dentro de las áreas de clase.

Por supuesto que en parte se atribuye por el cierre al que nos obligó la pandemia, ya que en previsión a todo el personal de la institución, se nos dio la orden de permanecer en nuestras casas para evitar el contagio del Covid 19.

Durante estos días hemos estado rescatando lo que esté a nuestro alcance. Pero es necesario que se unan más manos amigas. Estamos trabajando con el personal y una empresa que con ayuda de los representantes contratamos. El respaldo que hemos requerido es porque se trata de una autogestión que lleva adelante el personal y comunidad de padres y representantes que estamos trabajando.

No es fácil Es muy importante que se sepa que no es fácil el trabajo de las áreas verdes, porque aparte del desmalezamiento se incluye la poda de los árboles. Hace unos meses uno de estos centenarios y frondosos árboles se vino abajo y gracias a Dios solo produjo daños materiales en la cerca perimetral y una vivienda vecina. Para estos trabajos, se requiere personal con el que no contamos.

Respecto al muro de contención es imprescindible que se le preste atención por las condiciones amenazantes del mismo y por encontrarse en el área de preescolar, esto constituye un peligro.

Es cierto que recibimos equipos e insumos para arreglar las salas sanitarias. Igualmente a través del supervisor intercircuital se nos facilitó personal especializado para corregir el problema eléctrico, en el: Comedor y varios salones de preescolar.

Estamos trabajando sobre la marcha porque el tiempo apremia ya que el lunes 3 de octubre, comenzamos las actividades escolares.

Por esta razón estamos convocando para una asamblea general de padres y representantes, para este viernes 30-09-2022 a las 10:00 am. Entre todos logramos un consenso y solventar lo que nos falta.

Prof. Jhanmary González «Debemos reconocer que el material fue donado por el Ministerio de Educación» Lo agradeceremos Actualmente contamos con un terreno para instalar un parque infantil en el área de preescolar. Este proyecto lo hemos gestionado institucionalmente y seguimos en espera.

Esta institución ha recibido y sigue recibiendo niños de diversos sectores, por lo que nuestro llamado es a los padres o representante, que aunque actualmente no tengan sus representados acá, igual colaboren

Esperamos recibir apoyo de ex alumnos tanto en: Físico, material o económico y como venga, lo agradeceremos; porque, aunque seguimos dando todo lo que esté a nuestro alcance, pero como dije antes «Necesitamos muchas manos».

Por: Héctor Rafael Briceño CNP 14.130

[email protected]

Tags: Boconó SAAVEDRA Trujillo Siguiente Miguel Cabrera despachó el cuadrangular 507 de por vida en la MLB Publicidad Opinión

LINK ORIGINAL: Diario de Los Andes

Entornointeligente.com