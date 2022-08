Realizan premiación del concurso Our Ocean Panamá 2023

Entornointeligente.com /

El concurso recibió 27 propuestas creativas, ingeniosas e innovadoras

Bajo el lema «Promover un océano saludable y sostenible» este jueves, se dio a conocer los ganadores del Concurso Nacional Our Ocean Panamá 2023.

El evento organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores en alianza con el sector privado, reconoció 6 proyectos ganadores, bajo diversos ejes temáticos, enfocados en destacar la innovación, capacitación, desarrollo de técnicas o mecanismos vinculados al uso sostenible y protección de los océanos.

Ana Luisa Castro Novey , viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación, indicó que este tipo de iniciativas busca despertar el interés de la juventud panameña en la temática del cuidado de los océanos y promover al país como líder de la economía azul, contribuir a la conservación y protección de la biodiversidad de los ecosistemas marinos de Panamá, al desarrollo de actividades económicas sostenible en el océano, a la aplicación de buenas prácticas artesanales, a la recolección de residuos plásticos desde la fuente, al desarrollo de productos con impacto en la materia y a generar acciones que contribuyan con el turismo de bajo impacto para promover el conocimiento y la conservación de especies.

Los proyectos ganadores del concurso fueron: Diversidad y conectividad genética de rodolitos del Parque Nacional Coiba e implicaciones para su conservación, cuya proponente es la joven Noemí de León de Santos en la temática Conservación y protección de la biodiversidad de los ecosistemas marinos en Panamá.

El segundo proyecto Bocas Oceans propuesto por los jóvenes Gerald Abrego, Eyslan Alexis, Jara Melgar, Yoselin Yayleth y Alfonso Rodríguez, bajo el eje temático; Desarrollo de actividades económicas sostenibles en el océano. La tercera temática quedó desierta, mientras que el cuarto proyecto; Barrios Ecológicos estuvo representado por Eileen Rodríguez, Ivan Knight y Ámbar Calvo. El quinto proyecto Barreras Ecológicas Artificiales y Educación Ambiental desde la Fuente, estuvo a cargo de Erick Calderón, bajo el eje temático; Recolección de residuos plásticos desde la fuente para evitar que lleguen a costas y ríos.

El sexto proyecto Estructura Poblacional de Anadara Spp del Área Protegida Manglares Bahía Chame, fue propuesto por Marissa Quintero Sánchez y el último proyecto Tequina, Plataforma de monitoreo y veeduría de ecosistema marino costero en el Caribe Panameño estuvo a cargo de Nayrobis Rodríguez y Manuel Conrado, bajo el eje temático Desarrollo de productos y/o acciones innovadoras con un impacto.

Este concurso fue inspirado en las áreas temáticas de la Conferencia Our Ocean que tendrá lugar en Panamá en marzo de 2023, cuyo objetivo es promover un océano saludable y sostenible, a través de compromisos voluntarios y el trabajo conjunto de los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil para cuidar el Océano y protegerlo de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, la contaminación marina, los efectos del cambio climático y la acidificación, entre otras. El concurso recibió 27 propuestas creativas, ingeniosas e innovadoras.

