Realidad pero al revés: La derecha uniéndose y la izquierda fragmentándose (III)

Dicen que los golpes enseñan, esto parece no ser válido para algunas izquierdas dentro y fuera del país: lo dice su práctica. Los resultados electorales de Chile sobre su Constitución, no cambiaran a sus izquierdas. Por unos días se darán golpes de pecho, pero pronto dirán que la culpa la tiene el imperialismo y los otros. Siempre la culpa la tienen los otros; vamos mal, pero estamos bien. Los gobiernos progresistas insisten en políticas públicas con más alianzas con el capital, como si este tuviera propósitos sociales. No quieren enfrentar y resolver radicalmente los problemas, sino conciliarlos. Usan LA ESPERANZA como trampa, para controlar la carga revolucionaria popular. Por la esperanza han llegado al poder y con la esperanza han engañado al pueblo: izquierda fragmentada y derecha unida. Volcanes físicos y sociales crecen silenciosamente en el planeta…

La verdad está más allá DE LA LÓGICA Y LA RAZÓN: ES DE CLASES. Existo (dentro de una clase social) luego pienso (en correspondencia con ella). ¿Cómo son las relaciones de clase en el capitalismo? ¿Cómo son sus relaciones sociales de producción? ¿Cómo se produce la riqueza y cómo la pobreza? ¿De qué vivirían los capitalistas sino controlaran el trabajo ajeno? ¿Quiénes en verdad son los productores? La perfidia se va trasparentando. La realidad es de lo concreto: lo sistémico.

Desde la economía se controla a la política usando lo cultural como mecanismos ideológico participativo. Sin duda, el progresismo reformista evolutivo es cómplice. Chile no será el único caso. El presidente de Colombia Gustavo Petro, se propone tres políticas de Estado centrales: pasar a) del extractivismo a la producción. B) del autoritarismo a la democracia y c) de la violencia a la paz. Ninguno de ellos será resuelto en tanto no se desmonte el Estado al servicio del capital: la totalidad explica la particularidad. Llegó a la presidencia gracias a la cuantía de votos de su vicepresidenta. El que llegó de segundo, sacó en la segunda vuelta, más votos que Petro. Lula lleva como vicepresidente a un empresario; de nuevo intentará la conciliación con el capital. A AMLO no lo dejan dormir sus compromisos con la burguesía nacional y los carteles de la droga que parecen vestir de «verde». Al pibe Fernández de la Argentina, el FMI, la burguesía interna y sus tentaciones neoliberales personales, lo tienen en tensión. Su cara delata sus trasnochos. A Nicolás Maduro, sus gustos y amores con el capital (que parecen venirle de lejos) lo desnudarán tal cual el en verdad es… El pueblo comienza a olfatear que algo huele mal en Venezuela. «Si no nos dejan soñar no le dejaremos dormir». A estos presidentes y muchos otros, el capital trasnacional los tiene agarrados por las bolas. A algunos ya ni esto les queda: son preservativos. Parece que los ingleses si las tienen bien puestas, la nueva Premier Liz Truss, declaró que aspira ser la segunda M Thatcher…que tal…Derecha unidita….

Si no entendemos y enfrentamos al capitalismo como un sistema, los éxitos serán magros y lentos; el capitalismo es mucho más que economía. Si no debatimos y organizamos las luchas, desde dos sistemas totalmente contrarios y opuestos el camino será culebrero. El capitalismo es un todo sistémico, que penetra en todos los espacios y nada queda fuera de sus redes. Sistémicas deben ser nuestras respuestas políticas. Pensamos y actuamos como él quiere, y hasta dormimos y soñamos con él. Por el carácter ideológico de la dominación sistémica, es que apelamos a la construcción de una contra cultura revolucionaria y liberadora, que enfrente y derrote a la cultura controlada por el sistema capitalista.

La devastación de la naturaleza, causada por un modelo capitalista destructivo consumista y alienante, explica según la opinión de científicos, los desastres climáticos que están destruyendo todas las formas de vida en el planeta. No podemos esperar que los culpables cambien de comportamiento; el capital no puede resolver sus contradicciones fundamentales. El próximo mes de noviembre en Egipto, será la conferencia (27ª) sobre el cambio (desastre) climático de la ONU. De nuevo plantearan el «Acuerdo Verde». Hasta ahora, se duda de la autonomía de este organismo, y la poca fuerza real y concreta que pueda tener. En abstracto, se acusa a la energía fósil (petróleo y carbón) sin señalar concretamente responsables, pero lo cierto es, que seguiremos dependiente de esta energía por más décadas.

Según los pronósticos de la Administración de Energía de los Estados Unidos (AIE), durante el 2022 consumiremos en el planeta 100 millones de barriles de petróleo diarios. En el 2023, 109 MBD. En el 2040 117 MBD. En el 2050, 126 MBD. El consumo de energía en el planeta es una locura. Hay ciudades que de noche parecen de día con sus alumbrados. Los casinos son derrochadores de energía. Miles de enormes edificaciones comerciales y habitacionales, son construidas completamente encerradas para luego usar energía artificial para su funcionamiento. Millones y millones de vehículos contaminando el ambiente. Fábricas noche y día destruyéndolo. Selvas desbastadas. Océanos, mares y ríos contaminados. Alimentos cancerígenos para humanos y animales. Guerras mortíferas. La naturaleza del capital es destructiva y su lógica es la acumulación de más capital. El sistema capitalista es INSOSTENIBLE EN EL TIEMPO. Si no destruye perece. Todas las formas de vida están amenazadas.

En las criticas diarias, se alude que la energía barata se está agotando y claman por una «energía limpia». Resulta que el uso de esta «energía limpia» es más costosa que la energía fósil. Esta «energía limpia» requiere más minerales a ser extraídos. Ejemplo, un automóvil eléctrico requiere 6 veces más minerales que el uso de la gasolina. Una planta eólica, requiere 9 veces más minerales que con el gas. El cobre, litio, aluminio, zinc, grafito, plástico, agua, hierro y otros minerales llamados «raros» serán más usados para los fines industriales. El extractivismo continuará y el saqueo(neocolonialismo) a los países que los tengan también. La destrucción del planeta avanzará. El capitalismo es un modelo ferozmente destructivo: el Atila moderno. Es un sistema que su voracidad insaciable es convertirlo todo, absolutamente todo en capital. El pueblo seguirá pagando las locuras del capital. Para el pueblo: «pan y circo». DEBEMOS TENER MUCHO CUIDADO CON LA MANIPULACIÓN DE LA ESPERANZA. Puede servir para anular la consciencia teórica/práctica del pueblo. PUEDE SER UNA TRAMPA POLITICA. CONTINUARÁ…

LINK ORIGINAL: Aporrea

