Real Santa Cruz ganó a Oriente Petrolero

Entornointeligente.com /

Real Santa Cruz amplió su hegemonía frente a Oriente Petrolero con la conquista de la victoria por 2-1, con lo cual alcanzó su tercer triunfo sobre el mismo rival en lo que va de esta temporada y comenzó a codearse, con diez puntos, con los líderes del torneo Clausura. Además de repetir el marcador con el cual venció con anterioridad a los verdolagas, Real Santa Cruz volvió a colocar suspenso en la llegada del gol del triunfo. El nudo del empate fue desatado con un tiro penal ejecutado por César García a los 90 minutos. Oriente Petrolero tendrá pesadillas con los leones blancos, porque estuvo arriba en el marcador y no tuvo la capacidad para llegar a la segunda conquista. Su falta de personalidad comprometió el resultado y los errores defensivos hicieron que pisar un terreno inestable. El 1-0 fue obra de Facundo Suárez con una definición desde el punto penal, a los 47 minutos. Con esta ventaja, el equipo albiverde cerró el primer tiempo, después de pasar por las penurias de no alcanzar a convertir con anterioridad. En el arranque del complemento (46′), Oriente Petrolero mostró la inseguridad de sus centrales. Sebastián Álvarez falló en el despeje dentro del área y dejó la pelota al alcance de Jayro Jean, el haitiano resolvió con una puntada (1-1). Pasó todo el segundo tiempo antes de la llegada del gol de la victoria. Ninguno de estos planteles podía colocar un pie más allá de la línea del empate. En medio, los futbolistas tuvieron que soportar el pésimo estado del césped del estadio, propiedad de los albos, que hace una semana fue escenario de un concierto. El ingreso de Kevin Mina colocó nerviosos a los orientistas. El delantero ecuatoriano fue el foco de atención en particular con los centros al área. Alexis Ribera fue encargado de custodiar a Mina en un tiro de esquina, el mediocampista cometió el error de tocar la pelota con la mano en su intento por estovar al rival.

Minuto 90, García se hizo cargo del penal, a pesar de que Mina se arrodilló para pedir ser el ejecutor. El defensor dominicano mandó la pelota hacia abajo y a la derecha del arquero Wilson Quiñónez (2-1).

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

Entornointeligente.com