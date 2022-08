Real Madrid y Eintracht se juegan la Supercopa europea

Entornointeligente.com /

En venezolano Nahuel Ferraresi llegó a Brasil el día de hoy para ser presentado como nuevo jugador del Sao Paulo. El futbolista jugará una temporada completa a préstamo con una opción a compra.

El defensa venezolano no será el primer criollo que vista la camiseta del Sao Paulo, ya que el delantero Alexander Rondón vistió de primero los colores de este equipo.

El delantero llegó en la temporada 2004-2005 para reemplazar al brasileño Luis Fabiana. El venezolano llegaba con muchas expectativas al equipo, debido a las actuaciones que tuvo con el Deportivo Táchira en la Copa Libertadores.

El jugador recibió todo el apoyo que necesito, pero no logró rendir. Disputó un total de 3 encuentros, no marcó goles y no repartió asistencias. Tras no rendir lo que esperaba el equipo los hinchas lo apodaron «Sao pequeño».

Nahuel Ferraresi se convertirá en el segundo venezolano que se ponga la camiseta de este club.

ACN / Meridiano

No dejes de leer: Plan Búho Deportivo celebró evento «Valencia Saludable» en La Isabelica

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN

Seguir Leyendo Suscríbete a nuestro boletín Nombre o nombre completo Email Si continúas, aceptas la política de privacidad

LINK ORIGINAL: ACN

Entornointeligente.com