Entornointeligente.com / El delantero francés Karim Benzema concretó el empate 1-1 entre el Real Madrid vs. Eibar por la fecha 31° de la Liga española . El galo se elevó más que nadie y conectó de cabeza la redonda para vencer al guardameta. Real Madrid vs. Eibar: Benzema anotó golazo de cabeza para el 1-1 en el Bernabéu por la Liga | VIDEO. (Video: YouTube/Foto: Captura de pantalla) Vea también Real Madrid vs. Eibar: Benzema anotó golazo de cabeza para el 1-1 en el Bernabéu por la Liga | VIDEO Real Madrid vs: Eibar: Hinchas blancos pifiaron a sus jugadores al terminar la primera mitad en el Bernabéu Real Madrid vs. Eibar EN VIVO: Cardona amagó a Navas y marcó golazo para el 1-0 en el Bernabéu | VIDEO Real Madrid vs. Eibar EN VIVO: Benzema marcó golazo de taco pero lo anularon por posición adelantada | VIDEO Diego Maradona será investigado por la FMF por apoyar a Nicolás Maduro y criticar a Donald Trump Barcelona vs. Atlético Madrid: Pep Guardiola espera que culés “sentencien” la liga Real Madrid vs. Eibar EN VIVO vía ESPN: empatan 1-1 en el Bernabéu por la Liga española | EN DIRECTO Ray Sandoval: arquero de Puebla da su versión sobre choque que generó lesión de peruano | VIDEOLINK ORIGINAL: El Comercio de Perú

