Real Madrid | Solskjaer da pistas a Zidane sobre la posición ideal de Pogba – AS.com

La pretemporada del United está dejando pistas acerca de la posición ideal del nombre del verano, Paul Pogba . En cada uno de los encuentros disputados por los Red Devils , el 4-2-3-1 ha sido el dibujo presentado por el entrenador noruego, con el francés como líder del centro del campo. “Él (Pogba) puede jugar en una línea de dos como hace con Francia, pero también disfruta de libertad para elegir cuando atacar e ir adelante” , deslizó Solskjaer en la rueda de prensa posterior a la victoria de su equipo ante el Tottenham. El preparador Red ha cambiado el esquema con respecto al 4-3-3 que reinaba en Old Trafford la temporada pasada.

Los resultados están acompañando a los diablos rojos durante el verano. No obstante, su técnico se ha mostrado más satisfecho de las sensaciones aportadas por el nuevo estilo de juego y la pareja Pogba-McTominay en el centro del campo: "en la primera parte controlamos mejor el partido, mientras que en la segunda no mantuvimos la pelota con nosotros con acierto (en referencia a la pareja formada por Fred y Matic tras el descanso)" , apuntó el ex delantero mancuniano.

Este cambio de esquema podría producirse también en el Real Madrid: “va a haber cambios en el dibujo” , reconocía el técnico francés el pasado año cuando contaba con las llegadas de Hazard y Pogba. Sin embargo, la llegada de este se está dilatando en el tiempo y ese nuevo dibujo prometido parece que sólo se produciría una vez aterrizase el Campeón del Mundo en la Castellana, como se extrae, hasta ahora, de la pretemporada del equipo blanco.

El francés ha demostrado durante los amistosos veraniegos del United que se encuentra más cómodo cuanta mayor responsabilidad tiene , que es a lo que el cambio de dibujo le "obliga". Ander Herrera y Matic le privaban el pasado año de obligaciones defensivas, implicando una menor participación el juego. Sobre el papel podría considerarse positiva esa focalización en el apartado creativo del equipo, sin embargo, parece no ser así. Ya se observó durante el Mundial donde la pareja que formaba con N'Golo Kanté brilló sobremanera y se vio al mejor Pogba de los últimos años.

Las probaturas de Solskjaer han sido todo un éxito hasta el momento y, en caso de concretarse el fichaje del futbolista galo por el Real Madrid, la posición ideal del jugador habrá quedado más que dilucidada. Es indudable que desde el cuerpo técnico blanco ya se tiene una clara idea de cómo sería el Real Madrid con Pogba en el campo. Sin embargo, las pistas aportadas a Zidane por su homónimo noruego seguro que son bien recibidas en la Casa Blanca .

