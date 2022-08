Real Madrid: Sin Casemiro, ¿ahora qué?

Entornointeligente.com /

«Hasta el 31 de agosto a las 23:59 horas todo puede pasar» -esta temporada hasta el día 1 de septiembre-, es la frase más repetida en los clubes en estos últimos días de mercado de fichajes, y el Real Madrid lo ha vivido en primera persona tras concretarse la salida del brasileño Carlos Henrique Casemiro rumbo al Manchester United de la que ahora le tocará reponerse con lo que ya tiene en su plantilla.

Titular indiscutible para el técnico italiano Carlo Ancelott i, el centrocampista deja el conjunto blanco tras ocho temporadas en el primer equipo, a los que suma seis meses en el Castilla, primer filial, y una campaña cedido en el Oporto, habiéndolo conseguido todo y dejando unos 70 millones de euros en las arcas de un Real Madrid que, a pesar de perder una pieza importante, no necesita acudir al mercado.

Y es que el conjunto presidido por Florentino Pérez se adelantó, sin saberlo, a la salida de Casemiro . Una de las hojas de ruta del club marcaba renovar progresivamente el centro del campo formado por Casemiro, Modric y Kroos ; conocidos como la ‘CMK’ y desde esta pretemporada bautizados por ‘Carletto’ como «El Triángulo de Las Bermudas», un calificativo del que no han podido presumir mucho tiempo juntos.

Casemiro se toma fotos con los aficionados del Real Madrid EFE Tras ganar tres títulos la pasada temporada -Supercopa de España, LaLiga y Liga de Campeones- y empezar esta con la victoria en la Supercopa de Europa, el conjunto blanco y su entrenador vivían en una balsa de aceite, pero a Ancelotti le toca ahora ponerse manos a la obra para sustituir al que fue el ‘MVP’ del último título madridista en Helsinki (Finlandia).

El primer nombre que aparece en sus opciones es el del francés Aurélien Tchouaméni . Es más, se le fichó precisamente para ocupar el lugar del brasileño, pero no tan a corto plazo. La idea del club, impresionado por el nivel del galo en sus primeras semanas como futbolista del Real Madrid , era que Casemiro ejerciera de mentor antes de darle la alternativa, pero los plazos se han precipitado.

Ya fue titular en el estreno liguero en Almería, pero estuvo lejos de ser su mejor partido. Impreciso en el pase y superado en su debut de inicio, Ancelotti aseguró tras el partido que «los jóvenes lo han pagado a nivel emocional». La camiseta del Real Madrid pesa, y más si has costado 80 millones de euros y en tus primeros meses tienes que hacer olvidar a Casemiro , pero Tchouaméni sabe lo que es jugar con Francia, hasta en 12 ocasiones, y se confía en que solo sea cuestión de adaptación.

Eso sí, Tchouaméni no es Casemiro ; como Casemiro no era el futbolista que conocemos actualmente cuando llegó al Real Madrid . Así lo apuntó Robert Moreno , quien pidió su fichaje cuando era entrenador del Mónaco , en una entrevista con EFE el pasado mes de junio.

«Tiene algo más que Casemiro en cuanto a llegada y ritmo. No me parece que vaya a ser ese perfil de jugador que todos vemos en Casemiro porque tiene registros diferentes en cuanto a capacidad de filtrar balones, superar líneas… de todas formas, todo lo que sea parecerse a él va a ser bueno para el Real Madrid «, valoró.

El otro nombre encima de la mesa es el de Eduardo Camavinga . El también centrocampista francés vive su segunda campaña en el Real Madrid y cuando parecía alejado de esa posición de pivote, donde más le gusta jugar según reconoció al se preguntado por EFE en su presentación con el Real Madrid , esta vuelve a ser una alternativa para él.

Eso sí, las veces que tuvo que ejercer como tal de titular la pasada temporada no salieron bien. Su mayor problema fue que se cargó con cartulina amarilla muy pronto -le ocurrió también el pasado domingo contra el Almería- y Ancelotti tuvo que sustituirle en el descanso hasta en tres ocasiones.

Selecciones Editoriales Casemiro saldrá más caro que Haaland, Lewandowski y Raphinha, pero más barato que su «sustituto» en el Real Madrid 19h Real Madrid acuerda la venta de Casemiro al Manchester United 19h Casemiro, tercer traspaso más alto en la historia del Real Madrid 19h 2 Relacionado Sin embargo, fue clave en las históricas remontadas del Real Madrid , sin Casemiro en el campo, durante las eliminatorias de la pasada Liga de Campeones jugando de pivote. Contra París Saint-Germain (33 minutos), Chelsea (47) y Manchester City (45). 125 minutos en los que formó parte del equipo cuando marcó los ocho goles que le llevaron a la final de París. Físico, desparpajo y llegada al área; una lección del centrocampista moderno al que en contextos calmados le faltó pausa para ser fiable como ancla del equipo.

La otra opción que Ancelotti tiene en su plantilla, en la que desde el club transmiten que no habrá refuerzos en el centro del campo, y sin contar con un Fede Valverde que se ha asentado como titular jugando de extremo derecho o con un Antonio Blanco , pivote en el R eal Madrid Castilla de Raúl González , que decidió salir cedido al Cádiz en busca de minutos, es la del austriaco David Alaba.

El fichaje de Antonio Rüdiger y la propensión de Ferland Mendy a las lesiones musculares hacían prever que Alaba iba a jugar más minutos de lateral izquierdo que de central esta temporada, pero Ancelotti lo negó desde el primer momento al asegurar en pretemporada que su pareja de centrales titular era la formada por el austriaco y por Éder Militao ; parecer que podría cambiar sin Casemiro .

Y es que Alaba ha jugado como pivote tanto en el Bayern de Múnich , sobre todo en su última temporada, aunque ya se estrenó en dicha demarcación con Pep Guardiola de técnico, como en una selección austriaca en la que es el capitán general. Su buen toque de balón, capacidad de robo y físico le hacen encajar para ocupar el lugar de Casemiro , aunque supondría perder su liderazgo en el centro de la zaga.

Además, ‘Carletto’ desveló en la rueda de prensa en la que confirmó que Casemiro quería marcharse del Real Madrid , que por su cabeza pasa una cuarta opción: retrasar a Toni Kroos.

Toni Kroos, Casemiro y Luka Modric celebran su quinta Champions League. El alemán ganó una con el Bayern. ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP via Getty Images «Hay la opción de Toni Kroos , que puede jugar en esta posición. Como hice en mi segundo año, cuando ganamos 22 partidos de forma consecutiva», comentó el técnico para más tarde asegurar que, a él, el alemán no le ha dicho que no quiera jugar en dicha demarcación y bromear que si lo hace, tendrá que jugar igualmente.

Opciones tiene Ancelotti en una plantilla «mejor que la temporada pasada», según reconoció el propio técnico, y este sábado frente al Celta de Vigo dará su primera pista de a quién ve mejor preparado para ocupar el vacío que deja Casemiro .

